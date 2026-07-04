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Las terminales despacharon 204.658 unidades entre enero y junio mientras el sector empresario presiona a los municipios patagónicos para reducir la carga tributaria.

El derrumbe del 18,3% en la producción de vehículos durante el primer semestre de 2026 expone la parálisis real de las terminales nacionales. La industria fabricó apenas 204.658 unidades y el sector empresario disfraza este ajuste bajo el concepto técnico de un proceso de adecuación.

Según el reporte oficial de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), la retracción golpea todas las variables del negocio. El presidente de la entidad Rodrigo Pérez Graziano justificó los números negativos escudándose en una recomposición lenta de la demanda interna frente al ajuste inflacionario.

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Frente a la fuerte caída productiva, la cámara empresaria exige que las jurisdicciones provinciales y municipales asuman el costo del salvataje. Pérez Graziano demandó explícitamente una baja de la carga impositiva local para sostener los volúmenes de rentabilidad de las fabricantes a expensas de la recaudación del interior.

El balance de ADEFA expone el impacto directo en la actividad industrial con los siguientes indicadores operativos consolidados durante junio:

Producción: Se fabricaron 37.029 vehículos, marcando una baja del 1,9% contra mayo y del 13,6% frente a junio de 2025 .

Se fabricaron vehículos, marcando una baja del contra y del frente a . Exportaciones: Las automotrices despacharon 22.373 unidades al exterior, lo que equivale a una retracción intermensual del 11,3% .

Las automotrices despacharon unidades al exterior, lo que equivale a una retracción intermensual del . Ventas mayoristas: Se comercializaron 44.096 vehículos a la red de concesionarios en 18 días hábiles.

Las ventas a concesionarios arrastran un rojo del 23,7 por ciento

El Gobierno Nacional oficializó en el Boletín Oficial una reducción de los derechos de exportación para compensar las pérdidas de las terminales. El mercado externo acumuló envíos por 126.893 vehículos en los primeros seis meses del año, un 2,1% menos que en el mismo periodo de 2025.

El mercado interno muestra un rebote mensual motorizado por el stock. Las entregas mayoristas a la red comercial crecieron 22,5% en junio frente al mes previo. Las ventas acumuladas de enero a junio totalizaron 228.129 unidades, posicionándose un 23,7% por debajo del comparativo interanual. (Agencia OPI Santa Cruz)