El Gobierno confirmó la custodia de Manuel Adorni por un año

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El Poder Ejecutivo garantizó la seguridad estatal del exfuncionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La administración central delegó en la Justicia el análisis de las adquisiciones millonarias realizadas por sus subalternas.

El Gobierno Nacional confirmó el 7 de julio de 2026 que el ex Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantendrá la custodia asignada por la Policía Federal Argentina. La medida operativa se aplicará mientras el exfuncionario enfrenta una causa judicial por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

La decisión gubernamental fue comunicada por Adrián Ravier, actual vocero presidencial, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Por motivos de seguridad por ahora se mantiene“, afirmó el funcionario ante las consultas del periodismo acreditado sobre el privilegio estatal sostenido tras la renuncia del exministro. Según los plazos operativos del Ministerio de Seguridad, el esquema preventivo a cargo de los efectivos federales podría extenderse por un año.

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El presidente de la Nación, Javier Milei, justificó la retención de los escoltas argumentando agresiones dirigidas contra el entorno directo de su ex ministro coordinador. “Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones“, explicó el mandatario al validar el despliegue de seguridad.

Rechazo a la auditoría interna por compras millonarias

De forma complementaria, el Poder Ejecutivo declinó iniciar investigaciones administrativas sobre los gastos efectuados con fondos o tarjetas vinculadas a la gestión anterior en la Jefatura de Gabinete. El actual vocero presidencial negó la ejecución de una auditoría interna para revisar las transacciones ejecutadas por el personal dependiente del exfuncionario investigado.

Las erogaciones bajo escrutinio involucran a la directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, Laura Schiuma, quien prestó su tarjeta de crédito para la adquisición de un monitor gamer cotizado en más de $2.000.000. En paralelo, el esquema de compras irregulares señala a la ex secretaria privada, Gisela Kocsis, responsable de abonar gastos en ropa blanca por una cifra superior a los $4.000.000.

“El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará“, sentenció Ravier al desligar a la administración nacional de la pesquisa sobre el uso de recursos estatales.

La salida del anterior Jefe de Gabinete se concretó mediante la presentación de una carta de renuncia indeclinable. En la documentación oficial, el extitular de ministros argumentó sufrir amenazas de manera constante, un escenario de seguridad que derivó en la intervención judicial.

Estas denuncias de intimidación se desarrollaron de manera simultánea a la apertura del expediente penal por presunto enriquecimiento ilícito. La investigación en curso examina la evolución patrimonial del ex vocero y el presunto uso del aparato estatal para compras de uso personal a través de subalternas en el organigrama oficial. (Agencia OPI Santa Cruz)