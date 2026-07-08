Aumentan los casos de varicela en Tierra del Fuego

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(OPI TdF) – El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego informó que en el primer semestre del año se incrementaron los casos de varicela en la provincia donde hay 57 casos notificados.

La localidad de Tolhuin cuenta con la mayor cantidad de contagios, seguida por Ushuaia y Río Grande.

Del total de casos notificados, 26 corresponden a Tolhuin, que concentra casi la mitad de los contagios registrados, en Ushuaia se contabilizaron 19 casos, mientras que en Río Grande se notificaron 12.

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Desde Salud señalaron que la incidencia provincial de la enfermedad se mantiene dentro de la denominada “Zona de Seguridad”.

Por edades, la mayor cantidad de casos se registra en personas de 15 a 64 años, seguida por los menores de 14 años y, en menor medida, por los mayores de 65 años.

Respecto al sexo de los pacientes, los varones presentan una leve predominancia en las franjas de 15 a 64 años y en los menores de 14 años. En cambio, entre los mayores de 65 años, la cantidad de casos es ligeramente superior en mujeres. (Agencia OPI Tierra del Fuego)