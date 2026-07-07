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La movilización realizada en la noche de hoy concentró al personal activo y retirado en las principales calles de la capital provincial. La cúpula de seguridad cerró sus puertas durante la protesta y mañana se retoman las negociaciones.

Pasadas las 20:30 horas y a pesaar del intenso frío, la tensión se trasladó nuevamente a las calles de Río Gallegos. Alrededor de 2.000 efectivos policiales y familiares abandonaron momentáneamente el campamento de 20 carpas instalado sobre la calle Alcorta para iniciar una de las demostraciones de fuerza más masivas desde el comienzo de la crisis. La protesta expuso el descontento estructural de las bases contra el Ejecutivo provincial.

La columna se extendió por casi 3 cuadras sobre las arterias neurálgicas de la capital. Banderas representativas de distintas dependencias provinciales encabezaron la caminata. De acuerdo con los registros de OPI Santa Cruz, la alta adhesión a las medidas de fuerza compromete severamente la operatividad diaria de las comisarías de toda la provincia.

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La columna llegó hasta la Jefatura de Policía, edificio que permaneció con las luces apagadas y las puertas completamente bloqueadas. Ningún superior jerárquico recibió el reclamo salarial del personal operativo. Frente a la sede vaciada, los efectivos en actividad y retirados entonaron el Himno Nacional Argentino.

Minutos más tarde, la movilización avanzó directo hacia la Residencia del Gobernador. Frente a la vivienda oficial de Claudio Vidal, los manifestantes acompañaron sus reclamos con bombos y cánticos sostenidos. La consigna “Vidal nos tiene miedo” resonó durante varios minutos en la noche santacruceña.

Policías autoconvocados: marcha masiva contra la inacción del gobernador Claudio Vidal – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

“Queremos salir de la línea de la pobreza“, confió un manifestante a OPI Santa Cruz durante la marcha. El testimonio evidencia el colapso del poder adquisitivo en la tropa de seguridad provincial y el impacto de la inflación patagónica en los rangos inferiores. “Tengo 15 años en la fuerza, no llego a fin de mes, pero no ahora, hace más de 6 meses que estamos así. Hago adicionales muchas horas y tampoco puedo vivir bien, tengo mujer y dos hijos y la pasamos mal, no podemos comer bien todos los días“, aseguró el oficial.

El silencio gubernamental agudizó la postura de los efectivos apostados en el acampe central, quienes retornaron a sus guardias rotativas frente a la Casa de Gobierno luego de finalizar la movilización.

Este miércoles a las 14:00 horas, el grupo de delegados policiales asistirá a la reanudación de la “mesa del salario“. Las partes intentarán destrabar un cuarto intermedio que mantuvo paralizadas las negociaciones durante el último fin de semana.

El encuentro paritario se desarrollará en la Escuela de Policía, un predio ubicado a 15 kilómetros del casco céntrico de Río Gallegos. El aislamiento geográfico de las instalaciones educativas mantendrá a los negociadores del gobierno alejados de la manifestación principal. Los autoconvocados confirmaron que cada turno retendrá su lugar en las carpas sobre la calle Alcorta a la espera de una propuesta remunerativa de liquidación inmediata. (Agencia OPI Santa Cruz)