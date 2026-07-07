Raúl Jalil exigió eliminar las PASO por su alto costo económico

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El mandatario provincial calificó a las primarias como una encuesta de alto valor y demandó que las candidaturas se definan mediante internas partidarias. La postura consolida el bloque de gobernadores que apoyan el régimen de grandes inversiones y buscan modificar la ley electoral.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, exigió la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el territorio nacional. El mandatario calificó la herramienta electoral como un gasto injustificado y demandó la restitución del poder de selección a las estructuras partidarias tradicionales.

“Las PASO no le sirven a la sociedad, es una encuesta muy cara que no fortalece a los partidos“, afirmó Raúl Jalil ante la prensa. Según el titular del Poder Ejecutivo de Catamarca, el sistema de primarias desvirtuó su propósito original, motivo por el cual las agrupaciones políticas deben dirimir sus postulaciones a través de comicios internos cerrados o acuerdos de cúpula.

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El debate por la reforma electoral incluye el rechazo a las listas colectoras. El mandatario catamarqueño manifestó una postura crítica sobre este mecanismo y exigió que las modificaciones surjan de un acuerdo entre los gobernadores. “Esa discusión tiene que regresar a los partidos políticos para que haya mayor identidad“, indicó el funcionario provincial.

En el ámbito económico, Raúl Jalil defendió la adhesión de Catamarca al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con las declaraciones del gobernador, este marco normativo aceleró la inyección de capitales destinados a la extracción minera. “Catamarca se vio beneficiada por el RIGI, cada uno tiene que mirar la realidad política de su provincia“, justificó.

Alineamiento con el Gobierno Nacional y la vigilia del 9 de julio

La política de acercamiento institucional se cristalizará el 9 de julio de 2026. El gobernador confirmó su participación en la vigilia oficial convocada por el Gobierno Nacional. “Cada vez que nos invitaron, fuimos“, argumentó para respaldar su asistencia al evento patrio.

Para legitimar su posicionamiento frente a la administración central, la Gobernación de Catamarca expuso cifras sobre la opinión pública local. Según los números difundidos por el propio mandatario, el 50 por ciento de los habitantes de la provincia aprueba un acuerdo con las autoridades nacionales, el 30 por ciento prefiere aumentar el diálogo y apenas un 9 por ciento exige distanciamiento político.

La exigencia de reformar el código electoral nacional mediante la eliminación de las primarias coincide con los proyectos que circulan en la Cámara de Diputados de la Nación. Diversos bloques legislativos buscan suprimir el financiamiento estatal de estos comicios antes del cierre del año, lo que alteraría la organización de los calendarios electorales de los próximos años y devolvería el control de las listas a las conducciones provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)