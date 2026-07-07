La CGT y las dos CTA acordaron nuevas marchas contra el Gobierno

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Las conducciones sindicales unificaron el cronograma de protestas frente a la política económica de la administración central. La escalada de conflictividad incluye movilizaciones al Ministerio de Economía y el diseño de un paro general.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) definieron un nuevo plan de protestas contra el Gobierno Nacional. Las cúpulas sindicales acordaron iniciar las movilizaciones en Buenos Aires a partir del 22 de julio de 2026.

La reunión intersindical se desarrolló en la sede de la central obrera ubicada en la calle Azopardo. El encuentro contó con la participación de Cristian Jerónimo, dirigente de Industria del Vidrio; José Sola, representante del Sindicato del Seguro; y Octavo Argüello, del gremio de Camioneros. En representación de las otras entidades asistieron Hugo Godoy, líder de la CTA Autónoma, y Roberto Baradel, titular de la CTA Trabajadores.

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Los dirigentes acordaron acompañar a los jubilados en la primera manifestación y fijaron una segunda concentración para el 7 de agosto de 2026, coincidiendo con la celebración de San Cayetano. Además, las cúpulas confirmaron que protestarán frente a las dependencias oficiales cuando el Poder Ejecutivo convoque al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Protestas en Economía y agenda hacia el paro general

El esquema de reclamos continuará durante la tercera semana de agosto con una marcha hacia el Ministerio de Economía. “Este plan tendrá su continuidad en contra del plan económico y la política de endeudamiento“, afirmaron los dirigentes al rechazar las directivas implementadas por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.

Finalmente, las entidades anunciaron su participación en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal Argentina. Las jornadas se desarrollarán los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 en la ciudad de Córdoba, como etapa preparatoria ante la visita del papa León XIV anunciada para noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)