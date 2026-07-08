Municipio de Río Turbio compactará chatarra

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La Municipalidad de Río Turbio anunció que junto a la empresa Nueva Santa Cruz se pondrán en marcha un nuevo sistema para el tratamiento de chatarra.

Desde la intendencia indicaron que se proyecta incorporar “una máquina compactadora de chatarra y una pinza de corte especializada para el procesamiento de vehículos fuera de uso, además de electrodomésticos de gran tamaño, conocidos como residuos de línea blanca”.

Coordinado por la Secretaría de Producción junto a otras áreas municipales se efectuará el retiro de los materiales y la administración del punto de acopio donde serán concentrados antes de su tratamiento.

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“Se busca mejorar el ordenamiento urbano, reducir la acumulación de residuos metálicos y contribuir al cuidado del ambiente mediante una adecuada gestión de este tipo de desechos”, añadieron desde la municipalidad.

Como parte de la puesta en marcha del programa, se habilitó un servicio gratuito para que los vecinos puedan solicitar el retiro de vehículos en desuso y otros elementos metálicos hasta el próximo 10 de agosto. (Agencia OPI Santa Cruz)