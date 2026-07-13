La Justicia ratificó la inhibición de bienes de Insaurralde

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La Justicia Federal ratificó la validez de las filmaciones que exhiben fajos con divisas, pero desestimó el pedido de prisión preventiva de la fiscalía. La pesquisa patrimonial recae ahora sobre el círculo íntimo del exfuncionario mientras se aguarda el peritaje contable definitivo.

El juez federal Luis Armella desestimó el 12 de julio de 2026 la detención de Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. La resolución judicial ocurre tras la aparición de videos que muestran millones de dólares en efectivo, lo que reactivó la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

¿Qué medidas restrictivas ordenó el juzgado federal?

El magistrado a cargo del tribunal consideró prematuro el arresto solicitado por el fiscal Sergio Mola. La resolución prohíbe a Martín Insaurralde y Jesica Cirio la salida del territorio nacional. Los imputados no pueden alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios legales y requieren autorización judicial para traslados superiores a 24 horas.

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La Cámara Federal de Casación Penal ratificó en simultáneo la inhibición general de bienes de los investigados. La medida cautelar congela cuentas bancarias, automóviles y propiedades inmuebles para asegurar el trazado del mapa patrimonial definitivo.

¿Qué valor probatorio tienen las filmaciones de los dólares?

El juez Luis Armella rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas técnicas. Los registros audiovisuales que exhiben valijas con moneda extranjera mantienen su condición de prueba central en el expediente.

La Justicia Federal ordenó inspecciones oculares en una casa del barrio cerrado Fincas de San Vicente y en un departamento situado en Palermo. Los peritos buscan identificar el inmueble exacto donde se grabaron las imágenes del vestidor.

Los especialistas tecnológicos analizan los metadatos de los dispositivos móviles. Jesica Cirio entregó su teléfono celular a las autoridades, quienes intentan rastrear el archivo original del video y sus soportes de almacenamiento.

¿Cómo avanza la investigación sobre el entorno de los imputados?

La fiscalía indagó a la niñera de la hija de la expareja. La testigo declaró ante los funcionarios judiciales que nunca ingresó al vestidor matrimonial ni observó el dinero en efectivo. El Ministerio Público Fiscal sospecha que el espacio sufrió alteraciones estructurales para ocultar evidencia.

“Tengo miedo de declarar“, afirmó públicamente una ex empleada de Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

El juzgado extendió la investigación hacia Priscila Daiana Ferrante, familiar directa de la modelo. La instrucción maneja la hipótesis de que la mujer actuó como presunta testaferro para disimular el origen de los activos financieros. El llamado a indagatoria del exfuncionario bonaerense depende actualmente de los resultados de la pericia contable sobre su evolución patrimonial.

El expediente judicial por lavado de dinero investiga el incremento de los activos del exfuncionario durante su paso por el Estado. La difusión de los registros audiovisuales con fajos de billetes modificó el estado de la pesquisa, obligando a los tribunales a identificar el origen exacto de los fondos exhibidos y el entramado de posibles testaferros involucrados en la maniobra financiera. (Agencia OPI Santa Cruz)