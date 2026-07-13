Victoria Villarruel reclamó salarios dignos para el sector docente

- Publicidad -

La titular del Senado respaldó los reclamos de ingresos del sector educativo nacional. La declaración expone una divergencia con el Poder Ejecutivo tras la resolución judicial que ordenó aplicar la normativa de financiamiento a las universidades.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, exigió una mejor retribución salarial para los docentes en Argentina el 12 de julio de 2026. La funcionaria publicó su postura en medio del conflicto presupuestario que la administración central mantiene con los gremios y las universidades nacionales.

La titular del Senado de la Nación utilizó el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno para referirse a la crisis salarial del sector. Según sus canales oficiales, la funcionaria vinculó el progreso del país con las condiciones laborales del personal educativo.

- Publicidad -

“Los trabajadores de la educación merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan“, afirmó Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

La mandataria reivindicó la función pedagógica y enfatizó que el impacto formativo de los colegios depende directamente del esfuerzo sostenido de las plantas de profesores.

¿Por qué las declaraciones exponen una tensión con el Poder Ejecutivo?

El posicionamiento de la vicepresidenta ocurre a menos de un mes de un revés judicial adverso para la Casa Rosada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso interpuesto por el Poder Ejecutivo y dejó firme una medida cautelar referida al presupuesto educativo.

Esa resolución judicial obliga a la administración central a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, en un contexto de protestas sostenidas por parte de rectores y sindicatos docentes.

“Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar“, remarcó Victoria Villarruel.

Las expresiones oficiales se dieron durante un saludo por la fecha fundacional de su antigua escuela, a través de publicaciones en la red social X.

“Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros“, sostuvo Victoria Villarruel.

El conflicto presupuestario entre el Poder Ejecutivo y las instituciones educativas se intensificó durante el primer semestre de 2026. Las restricciones de partidas y la negativa gubernamental a actualizar las transferencias salariales al ritmo inflacionario generaron protestas de los sindicatos docentes y las autoridades de las universidades.

La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció un límite legal al esquema de recortes propuesto por la Casa Rosada. La confirmación de la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario obliga al Estado Nacional a garantizar los flujos de fondos previstos por la normativa sancionada. (Agencia OPI Santa Cruz)