El oficialismo acelera proyectos en Diputados y Senado

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La Mesa Política del Gobierno nacional definió el 14 de julio de 2026 la hoja de ruta parlamentaria y los detalles operativos para la próxima visita de Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. El encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo lugar en la Casa Rosada durante más de dos horas.

El Poder Ejecutivo priorizó la sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado y confirmó la presentación de modificaciones al régimen de Inocencia Fiscal para la semana próxima. Además, los funcionarios analizaron medidas preventivas ante posibles efectos climáticos en el NEA durante la primera semana de agosto.

La agenda oficial contempla un rol central para el ministro de Economía, Luis Caputo, quien coordina la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El gobierno nacional busca que la iniciativa, expuesta por el presidente Javier Milei el 13 de julio de 2026, ingrese al Congreso durante agosto tras un anuncio formal pendiente de definición.

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¿Qué alcances tendrá la visita de Kristalina Georgieva?

La delegación del Fondo Monetario Internacional cumplirá una serie de actividades el 27 de julio de 2026. Según lo informado por la Jefatura de Gabinete, la agenda incluye un encuentro con el presidente Javier Milei, una exposición en el Ministerio de Economía, una charla magistral en el Palacio Libertad y un recorrido por el yacimiento Vaca Muerta.

¿Cómo avanza la reforma del Banco Central?

El ministro de Economía, Luis Caputo, expuso ante la Mesa Política el estado del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central. La intención del Gobierno es formalizar el ingreso de la norma al Congreso en agosto.

“La intención es que la iniciativa ingrese al Congreso durante el mes de agosto. Previamente, el presidente Javier Milei realizará un anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días“, precisaron desde Casa Rosada.

En la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández y el asesor presidencial, Santiago Caputo. (Agencia OPI Santa Cruz)