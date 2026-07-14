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El gobierno provincial informó que, en los últimos doce meses, los municipios y las comisiones de fomento incrementaron la deuda con la Caja de Previsión Social en materia de aportes patronales y personales que no fueron girados al ente previsional.

Según los registros oficiales la suma asciende a unos $89.395.526.716 la deuda que mantienen con la Caja de Previsión Social y el monto acumulado asciende a a $200.621.920.045.

Desde la Caja de Previsión Social señalaron que en julio de 2025 la deuda correspondía a $111.226.393.329.

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Este incremento de la deuda se debe a que los municipios descuentan aportes de los sueldos de sus trabajadores y, además, deben realizar las contribuciones que les corresponden como empleadores.

El artículo 18° inciso b) de la Ley Previsional N°1782, establece que esos fondos deben ser transferidos a la Caja de Previsión Social dentro de los primeros siete días de cada mes.

Al no registrarse esos ingresos, el Tesoro Provincial cubre el déficit para sostener el sistema jubilatorio santacruceño. (Agencia OPI Santa Cruz)