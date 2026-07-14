La inflación de Estados Unidos descendió al 3,5% en junio

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El índice mensual registró una contracción del 0,4%, marcando la primera deflación desde mayo de 2020. La estabilización del suministro petrolero tras el cese de hostilidades en el estrecho de Ormuz equilibró el mercado.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de Estados Unidos informó este martes que el índice de precios al consumidor se ubicó en el 3,5% interanual durante junio. Esta cifra perforó la proyección del mercado del 3,8% y quebró la tendencia alcista observada en mayo, mes en el que el indicador alcanzó el 4,2%.

El reporte oficial adjudica esta desaceleración a la merma en los precios de la energía, impulsada directamente por el acuerdo de paz temporal entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. El índice energético mensual retrocedió un 5,7%, compensando las subas registradas en los rubros de vivienda y alimentación.

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El desempeño sectorial energético presentó los siguientes registros mensuales:

Nafta : -9,7%

: -9,7% Fueloil : -9,2%

: -9,2% Electricidad : -1,0%

: -1,0% Gas: +0,5%

Respecto a la comparación mensual, la economía estadounidense experimentó una variación del -0,4%, superando la expectativa de los analistas que estimaban una deflación del 0,1%. Esta caída representa la primera marca negativa desde mayo de 2020 y contrasta con el 0,5% positivo registrado en el mes previo.

La BLS consignó que la inflación subyacente —que excluye energía y alimentos— se situó en el 2,6% interanual, tres décimas por debajo del 2,9% de mayo. A nivel mensual, este segmento mantuvo una estabilidad absoluta sin variaciones.

Las presiones bajistas incluyeron a los seguros de vehículos, comunicaciones, indumentaria y atención médica. En contraste, el rubro de recreación, mobiliario y cuidado personal computaron los incrementos de junio. La reactivación del conflicto en Medio Oriente obliga ahora a monitorear los indicadores de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)