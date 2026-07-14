Un apagón total afectó a Río Gallegos, El Calafate y la Cuenca

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La salida de servicio de la Estación Transformadora La Esperanza dejó a oscuras a la mitad de la provincia y la falta de suministro de gas limita la generación de la Reserva Fría.

Una nueva falla en el Sistema Interconectado Nacional expuso la fragilidad energética de Santa Cruz. Desde la medianoche de este martes 14 de julio de 2026, un apagón total interrumpió el suministro eléctrico en Río Gallegos, El Calafate y la Cuenca Carbonífera. El evento se originó por el colapso de la Estación Transformadora La Esperanza, operada bajo la órbita de la transportista nacional Transener.

Según los informes oficiales a los que accedió OPI Santa Cruz, la distribuidora estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) debió activar un plan de contingencia de emergencia ante la falta de certezas sobre el tiempo de reparación, al rededor de las 04:00hs. Desde Transener admitieron que necesitan realizar un patrullaje visual de la línea de alta tensión durante el día para identificar el punto de la avería, lo que postergará la normalización del servicio por varias horas.

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La contingencia desnudó además las severas limitaciones de infraestructura que tiene la capital santacruceña. Aunque SPSE encendió la Reserva Fría de Río Chico para sostener la demanda de Río Gallegos, la generación eléctrica quedó restringida por la falta de presión en la provisión de gas natural que aporta la distribuidora privada Camuzzi Gas del Sur. Esta carencia técnica impide abastecer simultáneamente a la totalidad de la población metropolitana en medio de las bajas temperaturas invernales.

Ante este cuello de botella regulado por la entrega de gas, la empresa provincial implementó un esquema de emergencia que prioriza el suministro de energía al Hospital Regional Río Gallegos y al Sanatorio Medisur. Para el resto de los sectores de la capital rige un cronograma de cortes rotativos. La prioridad de reconexión provisoria la tendrán aquellas barriadas periféricas que no cuentan con redes de gas natural domiciliario.

En la Cuenca Carbonífera, la contención del colapso quedó atada a la generación interna de la Usina de 21 megavatios de la empresa estatal YCRT, que funciona de manera aislada para evitar el corte total en esa región. La red de media tensión de la provincia operará al límite de su capacidad hasta que las cuadrillas técnicas solucionen el desperfecto en la estepa santacruceña. (Agencia OPI Santa Cruz)