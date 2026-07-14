Cooperativa de servicios públicos anunció suba de tarifa eléctrica

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(OPI Chubut) – La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia anunció la suba de la tarifa eléctrica tendrá un impacto del 4 al 5% en la factura de los usuarios.

Así lo confirmó el presidente de la cooperativa, Franco Domizzi y sostuvo que, para los usuarios residenciales, el impacto final será de “entre el 4 y el 5% sobre el total de la factura, muy por debajo de los porcentajes que se difundieron en los últimos días”.

“El incremento no va a ser del 40%, como se dice en redes sociales, sino de alrededor de un 5%” sostuvo y señaló que el incremento se corresponde con una “readecuación que responde exclusivamente al traslado del aumento del costo de la energía mayorista dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación”.

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El pedido de incremento “no incorpora incrementos vinculados al servicio de saneamiento ni a otros conceptos propios de la SCPL, sino únicamente el traslado del mayor precio de compra de energía en el mercado mayorista”.

Este ajuste de la tarifa coincide con los meses de mayor consumo eléctrico en Comodoro Rivadavia, debido a las bajas temperaturas y a la gran cantidad de hogares que todavía no cuentan con red de gas. (Agencia OPI Chubut)