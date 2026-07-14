Recuperaron cable que sustrajeron de un tendido eléctrico

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(OPI Chubut) – La policía de Chubut recuperó más de 30 metros de cable de cobre tras un rastrillaje realizado frente a una estación de servicio, que había sido sustraído del tendido eléctrico que controla la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

Se trata de un nuevo intento de robo de cables de cobre movilizó a las fuerzas de seguridad y al personal de la SCPL en el sector de Kilómetro 8, donde los delincuentes quisieron alzarse con material tras efectuar un peligroso método para vandalizar el tendido eléctrico.

Personal de la cooperativa registró un corte imprevisto del sistema eléctrico y alertó a la policía donde se constató que autores desconocidos utilizaron una soga de 19 metros acoplada a una cadena para ejercer tracción y cortar aproximadamente 35 metros de cable de cobre de 50 mm de palma a palma (de poste a poste).

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Intervino en el lugar personal de Criminalística, quienes realizaron las secuencias fotográficas de ambas palmas afectadas para avanzar con las pericias correspondientes. (Agencia OPI Chubut)