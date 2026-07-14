Venezuela formaliza mesa de diálogo tras los sismos

Internacionales
- Publicidad -

El acuerdo entre el gobierno y los legisladores de la gestión 2015-2020 busca sortear las consecuencias de los terremotos y establecer garantías electorales, reactivando conversaciones suspendidas desde el 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirmó la implementación de una agenda de trabajo conjunta junto a representantes del Parlamento 2015-2020, sector opositor de mayoría opositora reconocido por Estados Unidos. La estructura de negociación, que comienza formalmente el 1° de agosto, pretende coordinar la respuesta ante el impacto del doblete sísmico que afectó al país y fortalecer el sistema democrático.

El proceso de diálogo tiene sus raíces en el encuentro del 18 de junio entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del cuerpo legislativo electo en el periodo previo. Los diarios El Nacional y El Universal reportaron que las negociaciones quedaron paralizadas el 24 de junio debido a la emergencia provocada por los movimientos telúricos que azotaron la región.

- Publicidad -

Ambas partes emitieron comunicados detallando las prioridades de esta nueva etapa de contacto político. La oposición subrayó que el esquema incluye la siguiente lista de metas institucionales:

  • Fortalecimiento de las instituciones democráticas.
  • Revisión del sistema electoral vigente.
  • Restablecimiento de garantías para la participación política.

Jorge Rodríguez argumentó en su declaración que la unidad nacional resulta necesaria para enfrentar la tragedia y avanzar en la reconstrucción. El oficialista destacó la importancia de alcanzar un consenso interno para asegurar el mantenimiento de la paz social y política en el territorio.

La agenda de trabajo, denominada oficialmente como un marco de estabilidad y recuperación nacional, representa un cambio de postura frente a los enfrentamientos previos. La eficacia de este acuerdo político quedará supeditada a los resultados concretos que surjan de las mesas de trabajo pautadas para el próximo mes. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Publicidad -

Más Noticias

Notas Relacionadas

- Publicidad -