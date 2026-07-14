Venezuela formaliza mesa de diálogo tras los sismos

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El acuerdo entre el gobierno y los legisladores de la gestión 2015-2020 busca sortear las consecuencias de los terremotos y establecer garantías electorales, reactivando conversaciones suspendidas desde el 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, confirmó la implementación de una agenda de trabajo conjunta junto a representantes del Parlamento 2015-2020, sector opositor de mayoría opositora reconocido por Estados Unidos. La estructura de negociación, que comienza formalmente el 1° de agosto, pretende coordinar la respuesta ante el impacto del doblete sísmico que afectó al país y fortalecer el sistema democrático.

El proceso de diálogo tiene sus raíces en el encuentro del 18 de junio entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad del cuerpo legislativo electo en el periodo previo. Los diarios El Nacional y El Universal reportaron que las negociaciones quedaron paralizadas el 24 de junio debido a la emergencia provocada por los movimientos telúricos que azotaron la región.

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Ambas partes emitieron comunicados detallando las prioridades de esta nueva etapa de contacto político. La oposición subrayó que el esquema incluye la siguiente lista de metas institucionales:

Fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Revisión del sistema electoral vigente.

Restablecimiento de garantías para la participación política.

Jorge Rodríguez argumentó en su declaración que la unidad nacional resulta necesaria para enfrentar la tragedia y avanzar en la reconstrucción. El oficialista destacó la importancia de alcanzar un consenso interno para asegurar el mantenimiento de la paz social y política en el territorio.

La agenda de trabajo, denominada oficialmente como un marco de estabilidad y recuperación nacional, representa un cambio de postura frente a los enfrentamientos previos. La eficacia de este acuerdo político quedará supeditada a los resultados concretos que surjan de las mesas de trabajo pautadas para el próximo mes. (Agencia OPI Santa Cruz)