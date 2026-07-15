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El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz, Carlos Garzón pidió al gobierno provincial y municipios que otorguen asueto administrativo durante la tarde de este miércoles a los trabajadores estatales con el objeto de que puedan ver con sus familias el encuentro de semifinales entre Argentina e Inglaterra.

El dirigente pidió esa medida y se garanticen guardias mínimas “para que los trabajadores puedan ver el partido” que comenzará a las 16 horas.

“En el sentir del pueblo y de nuestra historia, el partido del miércoles contra Inglaterra no es uno más”, señaló Garzón en sus redes sociales.

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Garzón pidió: “Permitamos a los trabajadores y trabajadoras, ante tantas pálidas, poder ver la semifinal con sus seres queridos”.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo” afirmó el secretario general de ATE Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)