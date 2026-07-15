Autofarma reclama deuda millonaria al Gobierno de Tierra del Fuego

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La obra social estatal y la cartera sanitaria adeudan fondos clave a la firma farmacéutica, imposibilitando la liquidación de haberes a los trabajadores en las tres ciudades de la provincia.

6.000 millones de pesos adeuda el Gobierno de Tierra del Fuego a la firma Autofarma, situación que motivó un fuerte reclamo de sus directivos al gobernador Gustavo Melella en Ushuaia.

La Obra Social del Estado Fueguino y el Ministerio de Salud concentran este pasivo financiero que paraliza el normal funcionamiento de la cadena de farmacias.

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Este miércoles 15 de julio de 2026, la compañía emitió una carta abierta donde atribuye las demoras en el pago de salarios de sus empleados directamente a esta asfixia financiera generada por los atrasos del Estado.

En Río Grande, los empleados de la firma manifestaron su preocupación por el impacto de esta crisis en sus fuentes laborales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)