Confirman al fiscal Sergio Mola en la causa contra Martín Insaurralde

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La Justicia Federal de Lomas de Zamora ratificó este 14 de julio de 2026 la continuidad del fiscal Sergio Mola al frente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde. El juez Luis Armella desestimó el pedido de apartamiento presentado por la defensa del ex funcionario bonaerense al considerar que no existen causales legales que justifiquen la recusación.

El magistrado fundamentó su decisión al sostener que los argumentos de los letrados defensores constituyen una valoración subjetiva sin respaldo procesal. En la resolución, Armella subrayó que las diferencias de criterio entre el Juez y el Ministerio Público Fiscal son inherentes a las funciones de cada órgano y no representan una pérdida de imparcialidad.

La defensa de Insaurralde había solicitado la salida de Mola alegando un supuesto ensañamiento procesal tras el impulso de medidas como allanamientos, requisas y el pedido de detención contra el ex intendente y Jésica Cirio. El magistrado desestimó estas quejas, validando el proceder del fiscal en el marco de la legislación vigente.

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¿Cuáles fueron los argumentos de la defensa para apartar al fiscal?

La defensa del ex funcionario sostuvo que Mola había perdido la objetividad necesaria para llevar adelante el expediente. Los abogados cuestionaron el impulso de diversas medidas de prueba y coercitivas, argumentando la existencia de una sobreactuación procesal dirigida contra Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

¿Qué respondió el fiscal ante el pedido de recusación?

Sergio Mola negó enfáticamente las acusaciones y sostuvo que su actuación responde estrictamente a la necesidad de avanzar en la pesquisa. Sobre las supuestas filtraciones de información, el fiscal calificó tales versiones como un dislate, advirtiendo que cualquier divulgación prematura resultaría perjudicial para el éxito de las medidas requeridas.

“Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal“, afirmó el fiscal Sergio Mola al rechazar el tercer intento de apartamiento planteado en el expediente.

¿Cómo sigue la causa tras la ratificación del juez?

Tras el fallo de Luis Armella, la investigación continúa bajo la supervisión de Mola. El avance del expediente depende ahora de los resultados de pericias técnicas programadas para los próximos días. Estas medidas buscan localizar divisas vinculadas a los imputados para fortalecer las líneas de investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito. (Agencia OPI Santa Cruz)