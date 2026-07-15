Terra Ignis busca tecnología en Neuquén para futuros yacimientos

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(OPI TdF) – El directorio de la corporación hidrocarburífera fueguina y tres funcionarias provinciales coordinaron mesas técnicas de sustentabilidad con directivos patagónicos.

En Neuquén, el presidente de Terra Ignis Energía S.A., Maximiliano D’Alessio, encabezó una delegación de 10 funcionarios públicos de Tierra del Fuego para mantener reuniones con la estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén S.A. (GyP).

El 15 de julio de 2026, la ministra de Energía de la provincia, Gabriela Castillo, coordinó una inspección técnica de 3 funcionarias estatales al relleno de seguridad de Servicios Ambientales Neuquén (SAN) en Neuquén, conforme al documento que evaluó este medio.

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Siete directivos de la corporación estatal Terra Ignis Energía S.A., incluyendo a la gerente Legal e Institucional, Verónica Tito, y al subgerente de Finanzas, Rafael Pereyra Ramos, integraron el traslado financiado con recursos públicos.

El director titular, Alejandro Eloff, defendió la replicabilidad de las plantas de tratamiento de lodos en Tierra del Fuego tras recorrer las celdas de confinamiento de residuos peligrosos.

En Ushuaia, la administración provincial evitó publicar el desglose de viáticos de los traslados aéreos y terrestres de los diez representantes estatales, aunque el Ministerio de Energía provincial justificó la comitiva como una agenda de intercambio técnico para fortalecer la planificación energética.

Durante la jornada de viaje, el director titular, Mauro Pérez Toscani, y la síndica, Evelyn Ruiz, formaron parte de la comitiva que auditó los sistemas de control ambiental neuquinos.

El asesor ambiental, Sergio Federovisky, acompañó la comitiva para evaluar la viabilidad técnica de la infraestructura de disposición final de residuos de fractura hidráulica.

Dos empresas públicas del sector energético mantuvieron mesas de trabajo donde el titular de GyP, Guillermo Savasta, validó la futura colaboración en materia de sustentabilidad ambiental. (Agencia OPI Tierra del Fuego)