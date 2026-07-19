OSEF refinanció deuda de 4000 millones con Autofarma

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(OPI TdF) – El directorio de la obra social estatal convino una quita de puntos en medicamentos de alto costo y un desembolso inicial tras sesenta días de negociaciones.

Cuatro mil millones de pesos conformaban la deuda vencida de la Obra Social del Estado Fueguino con la empresa Autofarma en Ushuaia.

En Río Grande, el Presidente del organismo, Gustavo García, anunció un plan de cuotas mensuales para restablecer el stock de medicamentos de alto costo.

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Durante las últimas semanas, los equipos técnicos de la institución médica auditaron los saldos comerciales de la prestadora.

García confirmó la aplicación de una quita de puntos sobre el monto reclamado tras cerrar la negociación directa con los propietarios de la firma.

Dos meses de gestiones previas demandó el consenso sectorial entre las partes para evitar la parálisis del suministro farmacéutico.

En el sector empresarial, la gerencia de Autofarma optó por el silencio administrativo y evitó publicar comentarios oficiales sobre los plazos del convenio. (Agencia OPI Tierra del Fuego)