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La resolución de la autoridad fiscal desborda la lógica tributaria al obligar a los contribuyentes a saldar deudas sobre montos aún no declarados formalmente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso mediante la Resolución General 5876/2026 que el pago del saldo del Impuesto a las Ganancias de 2025 mantiene su vencimiento el 27 de julio de 2026. La decisión oficial posterga únicamente la presentación de la declaración jurada hasta el 27 de agosto de 2026, lo que obliga a las personas humanas a transferir fondos al fisco antes de consolidar sus balances.

La medida del organismo recaudador quiebra el procedimiento tributario habitual con el único objetivo de sostener la caja del Gobierno nacional en el corto plazo. La urgencia fiscal centraliza los recursos en julio de 2026, desoyendo los reclamos técnicos que advierten sobre la imposibilidad material de liquidar con certeza un tributo cuya documentación final no ha sido procesada por los sistemas informáticos.

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Las provincias patagónicas reciben el impacto directo de esta manipulación del calendario debido a que el Impuesto a las Ganancias es un recurso coparticipable estratégico. La aceleración del cobro busca blindar las transferencias automáticas hacia los gobernadores del sur en el mes en curso, evitando un bache financiero que hubiese paralizado las cuentas provinciales durante el mes de agosto.

3 claves para entender esta medida:

El pago del saldo de Ganancias de 2025 vence el 27 de julio de 2026, mientras que la declaración jurada se postergó al 27 de agosto de 2026.

Los vencimientos de presentación y pago del Impuesto sobre los Bienes Personales no tienen modificaciones y expiran el 27 de julio de 2026.

El primer anticipo de Ganancias del período fiscal 2026 se traslada de agosto a mediados de septiembre de 2026.

¿Cómo afecta esta resolución al bolsillo de la Patagonia?

Esta disociación de fechas les quita capital de trabajo a los comerciantes y profesionales de la región sur justo en el inicio de la temporada invernal. La necesidad de adelantar el pago sin tener la liquidación definitiva obliga a realizar estimaciones de saldos que pueden derivar en pagos en exceso o en posteriores multas e intereses si el cálculo preliminar falla.

La retención de fondos por parte del fisco nacional le quita liquidez al circuito económico santacruceño. En un contexto de alta presión fiscal local, las empresas regionales pierden la capacidad de financiar sus operaciones corrientes al tener que desembolsar el dinero un mes antes de lo previsto por los cronogramas técnicos tradicionales.

“El Impuesto a las Ganancias se determina mediante declaración jurada: es recién con su confección que el contribuyente conoce el saldo a ingresar“, afirmó el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

¿Por qué el Gobierno exige pagar Ganancias antes de declarar?

La principal causa de esta anomalía administrativa es la prioridad absoluta que la gestión nacional le otorga al equilibrio fiscal del mes de julio de 2026. Si el ingreso del dinero se hubiese postergado junto con la declaración jurada, los recursos habrían ingresado a fines de agosto, quebrando la meta de recaudación mensual comprometida por el Ministerio de Economía.

El efecto directo para el contribuyente es la inversión del proceso lógico de liquidación, tal como se detalla en el siguiente esquema de obligaciones para el invierno de 2026:

27 de julio de 2026: Vencimiento del pago obligatorio del Impuesto a las Ganancias 2025.

Vencimiento del pago obligatorio del Impuesto a las Ganancias 2025. 27 de julio de 2026: Vencimiento unificado (presentación y pago) del Impuesto sobre los Bienes Personales.

Vencimiento unificado (presentación y pago) del Impuesto sobre los Bienes Personales. 27 de agosto de 2026: Vencimiento de la presentación formal del formulario de Ganancias 2025.

Vencimiento de la presentación formal del formulario de Ganancias 2025. 14 al 16 de septiembre de 2026: Pago del primer anticipo del período fiscal 2026.

El descalce temporal genera que los profesionales contables deban calcular los montos sobre borradores improvisados. El mecanismo de contingencia alternativo de implementar un sexto anticipo fue descartado por ARCA, optando por una exigencia directa que coloca el riesgo financiero del lado del sector privado. (Agencia OPI Santa Cruz)