Iniciaron retiro de chatarra de la vía pública en Esquel

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Municipalidad de Esquel inició el operativo para el retiro de chatarra y vehículos en desuso de la vía pública dentro del plan de zonificación y relevamiento sobre esta problemática.

El secretario de Gobierno, Diego Austin señaló que “tenemos una normativa vigente que por ordenanza está plasmado el tema de la permanencia de vehículos en la vía pública. Cuando pasa más de 3 días se considera en estado de abandono”.

Desde la intendencia de Esquel llevaron adelante una tarea para zonificar, “hacer los relevamientos y las notificaciones. Empezamos por el barrio Estación y ahora estamos en el barrio Bellavista”.

- Publicidad -

En el primer barrio detectaron más de 15 autos en aparente estado de abandono y la respuesta de los vecinos fue dispar donde se retiró “la mayoría de los vehículos y los que no fueron retirados por los propios vecinos son movidos dentro de su propiedad privada”.

Los vehículos que permanecieron en la calle fueron levantados por el municipio y trasladados a un depósito para iniciar el proceso administrativo correspondiente que involucra al departamento de Tránsito y al Tribunal de Faltas.

Para recuperar un automóvil, el propietario debe afrontar “la infracción que cometió y después del acarreo”. (Agencia OPI Chubut)