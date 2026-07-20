La CGT convocó a dos marchas nacionales contra el Gobierno

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Las cúpulas sindicales y las agrupaciones de la economía popular estructuraron una agenda de protestas públicas tras la finalización del torneo internacional de fútbol, sumando el reclamo de agrupaciones de jubilados ante la política económica nacional.

La Confederación General del Trabajo definió un nuevo cronograma de movilizaciones en el territorio nacional para manifestarse en contra de la administración de Javier Milei. La medida sumará de forma orgánica el respaldo de las dos vertientes de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

El esquema de protestas comenzará formalmente el miércoles 22 de julio de 2026. Esa primera marcha confluirá con los sectores de jubilados que sostienen reclamos periódicos en la vía pública, precediendo a una segunda manifestación fijada para el viernes 7 de agosto de 2026, coincidiendo con la festividad de San Cayetano.

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Los lineamientos institucionales quedaron ratificados durante una sesión celebrada en la sede central de la central obrera. En ese encuentro, los secretarios del triunvirato compuesto por Cristian Jerónimo de la Industria del Vidrio, José Sola del Seguro y Octavio Argüello de Camioneros unificaron los criterios operativos de cara a los próximos meses.

La convocatoria de la dirigencia sindical contempla también la articulación con los sectores eclesiásticos del país.

Según los términos del acuerdo alcanzado por los dirigentes, las delegaciones gremiales participarán de la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal, pautada para los días 4, 5 y 6 de septiembre de 2026 en la ciudad de Córdoba. Esta actividad funcionará como un espacio de articulación institucional previo al arribo oficial del papa León XIV, programado para el mes de noviembre de 2026.

Coordinación gremial por el salario mínimo

Los secretarios Hugo Godoy de la CTA Autónoma y Roberto Baradel de la CTA de los Trabajadores confirmaron que las bases operativas activarán protestas directas en cada oportunidad en que las autoridades convoquen al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El bloque opositor busca consolidar una movilización de alcance federal antes de ejecutar un cese total de actividades.

Respecto a la ejecución de un paro general, la cúpula de la Confederación General del Trabajo precisó que la medida se mantiene en etapa de diseño estratégico y carece aún de una fecha definitiva. La huelga estará antecedida por un cronograma de asambleas sectoriales, protestas en espacios públicos y campañas de visibilización en los medios de comunicación para coordinar el rechazo a las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)