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La nueva normativa frena el financiamiento corporativo gremial al prohibir la retención de fondos sobre ingresos excepcionales.

La contradicción institucional quedó expuesta este lunes en el Boletín Oficial con la publicación del Decreto 612/2026, donde el Gobierno nacional limitó la recaudación de los gremios al establecer que los aportes sindicales se calcularán únicamente sobre el salario básico y sumas normales. La medida quita de la base de retención a las horas extras, bonos y el aguinaldo, reduciendo los ingresos discrecionales de las cúpulas gremiales.

La decisión del Poder Ejecutivo se ampara en la Ley de Modernización Laboral y busca poner fin a las interpretaciones amplias de los convenios colectivos que encarecen el costo laboral no salarial. A partir de esta reglamentación, las empresas solo retendrán el porcentaje sindical de los haberes fijos mensuales, lo que modifica la forma en que los sindicatos liquidan sus ingresos mensuales.

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El impacto territorial en el sur argentino afecta de forma directa a los sindicatos vinculados a la actividad petrolera, minera y pesquera en Santa Cruz. En estas ramas de la economía local, los adicionales por horas extraordinarias y los bonos de productividad representan hasta el 40% del ingreso de bolsillo, recursos que ya no tributarán a las arcas de las asociaciones sindicales.

3 claves para entender esta medida:

La base de cálculo para aportes sindicales incluirá solo el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales habituales.

Quedan excluidos del descuento gremial el Sueldo Anual Complementario (SAC), las horas extras, los premios, los bonos y los plus vacacionales.

Las organizaciones sindicales deberán registrar y administrar de forma separada los fondos que reciban para obras sociales o asistenciales.

La principal causa de este cambio administrativo es la necesidad de transparentar las retenciones obligatorias que los empleadores ejecutan sobre las liquidaciones de haberes. El efecto directo para el trabajador santacruceño es una mayor disponibilidad de dinero líquido en los meses donde percibe ingresos extraordinarios, ya que el sindicato no podrá descontar porcentajes sobre esos montos.

Las finanzas de los sectores extractivos en la Patagonia registran elevados componentes variables debido a los regímenes de turnos especiales y las bonificaciones por objetivos. La prohibición de aplicar retenciones sobre estos conceptos corta una fuente de financiamiento que las estructuras gremiales daban por consolidada en cada paritaria regional.

“Esta medida busca brindar certeza respecto del alcance de las disposiciones vigentes y asegurar su adecuada aplicación antes de la homologación de nuevos acuerdos colectivos“, argumenta el texto oficial del Decreto 612/2026.

¿Qué conceptos específicos ya no pagan aportes a los sindicatos?

La readecuación de los esquemas de liquidación obliga a los departamentos de recursos humanos a dividir conceptualmente los recibos de sueldo a partir de julio de 2026. El impacto microeconómico se traduce en que el dinero correspondiente al esfuerzo extraordinario del empleado queda blindado frente a la recaudación de los aparatos sindicales.

La estructura de exclusiones fijada por la norma legal determina los siguientes cambios:

Sueldo Anual Complementario (Aguinaldo): Excluido en su totalidad de la base de retención gremial.

Excluido en su totalidad de la base de retención gremial. Horas extras y plus vacacional: Libres de aportes y contribuciones asociadas a las convenciones de trabajo.

Libres de aportes y contribuciones asociadas a las convenciones de trabajo. Premios, bonos y sumas no remunerativas: Quedan fuera del cálculo por no constituir un pago normal, habitual y de carácter mensual.

El esquema administrativo se completa con la obligación de control para las contribuciones patronales destinadas a fines sociales o culturales. Los sindicatos deberán demostrar la trazabilidad de dichos recursos mediante una contabilidad separada de sus fondos generales, impidiendo el uso de dinero asistencial para el financiamiento de la actividad política gremial. (Agencia OPI Santa Cruz)