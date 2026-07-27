- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobierno fueguino anunció el lanzamiento de una web que integrará las propuestas académicas de educación superior que nuclea a más de 23 instituciones y alrededor de 450 ofertas formativas que se dictan en la provincia, tanto de instituciones públicas y privadas.

El lanzamiento oficial será en la próxima edición de la “Expo Carreras y Oficios 2026” que a raíz de la extensión de las vacaciones de invierno fue reprogramada. El 11 de agosto se presentará en Río Grande, el 12 de agosto en Tolhuin y el 18 de agosto en Ushuaia.

El espacio se articuló con las instituciones formativas de la provincia y desde el gobierno provincial indicaron que será “una web con una mirada intuitiva, interactiva y dinámica para que la comunidad fueguina acceda a toda la oferta académica actualizada existente en Tierra del Fuego”.

- Publicidad -

La oferta educativa está focalizada en Tecnicaturas, Licenciaturas, Ciclos de complementación curricular, Espacios formativos en oficios de los Centros de Formación Laboral.

La iniciativa ofrecerá “un comparativo entre cada ciclo de formación, brindando una mirada detallada y minuciosa de cómo la comunidad elige transitar estos espacios”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)