SUTEF continúa con medidas por mejoras salariales

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(OPI TdF) – El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) anunció que seguirá con “un plan de lucha” con un paro por tiempo indeterminado en pos de la recomposición salarial y mejoras laborales para los docentes provinciales y criticó la medida del Ministerio de Capital Humano sobre el 75% de docentes que debían garantizar las clases durante el paro realizado por CTERA este lunes.

La asesoría jurídica del gremio rechazó la posibilidad de aplicar la Ley Nacional 27.802 al paro docente por tiempo indeterminado.

Desde la entidad sindical señalaron que “los docentes fueguinos mantienen una relación de empleo público con el Estado provincial y que, por lo tanto, se encuentran alcanzados por normas de derecho público local”.

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Argumentaron que la Secretaría de Trabajo de Nación “no tendría competencia para establecer servicios mínimos en el sistema educativo provincial, ya que esto implicaría una intromisión en la autonomía de Tierra del Fuego”.

SUTEF seguirá con medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial, el cese de los descuentos y el tratamiento de una ley de financiamiento educativo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)