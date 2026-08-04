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(OPI Chubut) – José Luis Nahuelmilla murió tras recibir un disparo de arma de fuego este domingo en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia.

Un nuevo homicidio se registró en esta ciudad del sur provincial y en este caso la víctima estuvo involucrada en distintas causas penales durante los últimos años.

La Justicia avanza con la investigación del crimen y una persona se encuentra detenida tras entregarse a la policía.

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Nahuelmilla fue uno de los cuatro imputados por el homicidio de Brian Henríquez, el adolescente de 17 años asesinado el 22 de abril de 2010 en una vivienda ubicada sobre calle Los Plátanos, en el límite de los barrios San Martín y Máximo Abásolo.

También cuenta con antecedentes de robo y otros delitos.

En las últimas horas se conocieron imágenes de una cámara de seguridad donde se observa una pelea entre dos personas y otras que intentan separarlos hasta que uno de los protagonistas del violento episodio “extiende uno de sus brazos en dirección a otro de los involucrados” y recibe un disparo, y la víctima intenta huir del lugar hasta que se desploma. (Agencia OPI Chubut)