UIA reportó una baja industrial de 5,7% en agosto

En los primeros ocho meses del año el sector fabril acumuló una contracción del 3,0% y operó un 11% por debajo de los registros fabriles de 2022 y 2023.
La actividad fabril registró en agosto una contracción del 0,3% frente a julio y un derrumbe del 5,7% en la comparación interanual, de acuerdo con el informe preliminar publicado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. La entidad gremial empresaria constató un deterioro acumulado del 3,0% en los primeros ocho meses de 2026 respecto al mismo tramo del año anterior, consolidando un volumen manufacturero ubicado 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
El diagnóstico fabril converge con las estadísticas oficiales difundidas por el INDEC correspondientes a julio, período en el cual la industria manufacturera experimentó un retroceso interanual del 4,9% y una merma mensual desestacionalizada del 5,0%. Aquel registro oficial expuso números equivalentes al piso productivo de junio de 2024, con caídas en 12 de los 16 bloques que componen el relevamiento estadístico del organismo público.
La conducción de la UIA vinculó este escenario recesivo al retroceso del consumo doméstico, la paralización de la inversión privada y “un bajo dinamismo de la obra pública de los últimos años”. La retracción de la demanda impactó con severidad en bienes de capital, donde la fabricación de maquinaria y equipo cayó 26,7% interanual en julio y la de instrumentos eléctricos se desplomó 31,4%, acumulando el rubro una baja del 5% en el año.
Los bienes durables y semidurables arrastran una merma acumulada del 21% en siete meses ante el parate en electrodomésticos, informática y comunicaciones. Por su parte, la producción de calzado e indumentaria retrocedió 15,9% interanual en julio y suma una baja del 14% en 2026 por el ingreso de importaciones, mientras que el sector textil cedió 13,0% mensual y acumula una contracción del 22,6%. La parálisis en infraestructura también golpeó a los insumos de construcción durante agosto, con mermas del 5,1% en despachos de cemento y del 3,1% en el Índice Construya.
Petróleo y agro amortiguaron la caída fabril
El balance general encontró contención parcial en la refinación de hidrocarburos vinculada a la cuenca neuquina, cuya actividad creció 8,1% interanual en julio y acumuló una suba del 9,8% en siete meses. La molienda de oleaginosas aumentó 8,6% mensual en agosto con una mejora anual del 3,6%, mientras que las terminales automotrices repuntaron 6,3% en el mes, aunque sostienen un balance negativo del 17% frente a 2025. Los artículos de primera necesidad anotaron un avance anual del 1,1%, sostenidos por medicamentos y artículos de limpieza.
El frente externo arrojó señales contrapuestas para la generación de divisas. Los despachos manufactureros dirigidos a Brasil cayeron 3,0% en agosto, pese a conservar un alza acumulada del 4,2% en el año. Paralelamente, la liquidación agroindustrial repuntó 16,1% mensual durante agosto, aunque el ingreso de divisas acumulado en los primeros ocho meses quedó 11% por debajo de 2025 y un 26% por detrás de los montos liquidados en 2022. (Agencia OPI Santa Cruz)