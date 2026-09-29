UIA reportó una baja industrial de 5,7% en agosto

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En los primeros ocho meses del año el sector fabril acumuló una contracción del 3,0% y operó un 11% por debajo de los registros fabriles de 2022 y 2023.

La actividad fabril registró en agosto una contracción del 0,3% frente a julio y un derrumbe del 5,7% en la comparación interanual, de acuerdo con el informe preliminar publicado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina. La entidad gremial empresaria constató un deterioro acumulado del 3,0% en los primeros ocho meses de 2026 respecto al mismo tramo del año anterior, consolidando un volumen manufacturero ubicado 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

El diagnóstico fabril converge con las estadísticas oficiales difundidas por el INDEC correspondientes a julio, período en el cual la industria manufacturera experimentó un retroceso interanual del 4,9% y una merma mensual desestacionalizada del 5,0%. Aquel registro oficial expuso números equivalentes al piso productivo de junio de 2024, con caídas en 12 de los 16 bloques que componen el relevamiento estadístico del organismo público.

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La conducción de la UIA vinculó este escenario recesivo al retroceso del consumo doméstico, la paralización de la inversión privada y “un bajo dinamismo de la obra pública de los últimos años”. La retracción de la demanda impactó con severidad en bienes de capital, donde la fabricación de maquinaria y equipo cayó 26,7% interanual en julio y la de instrumentos eléctricos se desplomó 31,4%, acumulando el rubro una baja del 5% en el año.

Los bienes durables y semidurables arrastran una merma acumulada del 21% en siete meses ante el parate en electrodomésticos, informática y comunicaciones. Por su parte, la producción de calzado e indumentaria retrocedió 15,9% interanual en julio y suma una baja del 14% en 2026 por el ingreso de importaciones, mientras que el sector textil cedió 13,0% mensual y acumula una contracción del 22,6%. La parálisis en infraestructura también golpeó a los insumos de construcción durante agosto, con mermas del 5,1% en despachos de cemento y del 3,1% en el Índice Construya.

Petróleo y agro amortiguaron la caída fabril

El balance general encontró contención parcial en la refinación de hidrocarburos vinculada a la cuenca neuquina, cuya actividad creció 8,1% interanual en julio y acumuló una suba del 9,8% en siete meses. La molienda de oleaginosas aumentó 8,6% mensual en agosto con una mejora anual del 3,6%, mientras que las terminales automotrices repuntaron 6,3% en el mes, aunque sostienen un balance negativo del 17% frente a 2025. Los artículos de primera necesidad anotaron un avance anual del 1,1%, sostenidos por medicamentos y artículos de limpieza.

El frente externo arrojó señales contrapuestas para la generación de divisas. Los despachos manufactureros dirigidos a Brasil cayeron 3,0% en agosto, pese a conservar un alza acumulada del 4,2% en el año. Paralelamente, la liquidación agroindustrial repuntó 16,1% mensual durante agosto, aunque el ingreso de divisas acumulado en los primeros ocho meses quedó 11% por debajo de 2025 y un 26% por detrás de los montos liquidados en 2022. (Agencia OPI Santa Cruz)