CONADU y ADIUNPA ratifican paro en las sedes de la UNPA

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La docencia superior nucleada en la casa de altos estudios suspende toda actividad presencial y virtual en Santa Cruz ante el congelamiento presupuestario y la falta de actualización en los haberes.

Los docentes nucleados en ADIUNPA confirmaron la paralización total de actividades por 72 horas en todas las unidades académicas de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La determinación provincial responde al mandato coordinado a nivel federal junto a las federaciones CONADU Histórica y CONADU, en rechazo a las políticas presupuestarias fijadas por la administración de Javier Milei.

El plan de acción gremial se ejecutará formalmente durante las jornadas del miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre. La modalidad resuelta en asambleas establece la estricta inasistencia a los puestos laborales, lo que anula el dictado de cátedras, instancias evaluativas y tareas administrativas de la planta docente en las sedes distribuidas en el territorio santacruceño.

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El conflicto encuentra su eje medular en la exigencia de cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, normativa que acumula más de 330 días sin instrumentación por parte del Poder Ejecutivo. Las representaciones sindicales enfatizaron que el desfinanciamiento operativo pone en riesgo la continuidad de los programas académicos y el sostenimiento edilicio de los claustros australes.

Recomposición salarial y convocatoria federal

La plataforma reivindicativa formalizada por los docentes santacruceños incorpora la exigencia de una recomposición salarial inmediata del 33,4%. Los voceros gremiales señalaron que los porcentajes otorgados de forma unilateral por las autoridades nacionales resultan insuficientes frente al esquema inflacionario que depreció los ingresos reales del sector en la región patagónica.

El plan de lucha articulado para los primeros días de octubre funcionará como antesala de una demostración de mayor escala en todo el país. Las representaciones universitarias ya ratificaron su movilización para la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada formalmente para el próximo 15 de octubre. (Agencia OPI Santa Cruz)