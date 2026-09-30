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(OPI Chubut) – Este lunes Intercargo dejó de operar en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y los trabajadores fueron desvinculados de la firma.

La medida fue anunciada en agosto y se preveía su implementación desde el 1° de octubre en los aeropuertos de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos.

La desvinculación de los operarios implicó concretar acuerdos por menos del 70% del monto que, según los trabajadores, les correspondía. La otra alternativa planteada fue percibir inicialmente el 50% y llevar a una instancia judicial el reclamo por la diferencia.

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La empresa fundamentó la decisión de abandonar la operación en estas terminales por una “reorganización de sus recursos” y contemplaba que las compañías aéreas pudieran contratar otros prestadores para realizar los servicios de rampa. (Agencia OPI Chubut)