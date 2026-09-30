ATE Comodoro Rivadavia activa un paro escolar de 48 horas

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(OPI Chubut) – El gremio estatal formalizó la huelga ante la cartera laboral provincial contra la oferta de compensar jornadas los fines de semana a cambio de restituir haberes descontados a los auxiliares.

La seccional Comodoro Rivadavia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro de 48 horas que comenzará a las 00:00 del jueves 1° de octubre y afectará el funcionamiento de los establecimientos escolares de la ciudad petrolera, tras rechazar la compensación de jornadas caídas durante los sábados y los descuentos salariales aplicados al personal operativo.

La conducción gremial notificó la medida mediante la Nota N° 243/26, elevada a la delegación local de la Secretaría de Trabajo a cargo del delegado Alberto Riquelme. El documento formalizó la decisión tras una asamblea general y fundamentó la retención de actividades en “reclamos vinculados con acuerdos laborales, descuentos salariales y cuestiones relacionadas con la liquidación de haberes”.

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El conflicto escaló tras la mesa técnica del último lunes, donde la administración del gobernador Ignacio Torres planteó la prestación de tareas los días sábados como “mecanismo para avanzar con la devolución de descuentos realizados a los trabajadores”, alternativa descartada de plano por el sindicato.

En la misma presentación administrativa, la entidad gremial denunció que el Ejecutivo incurrió en el incumplimiento de la “conciliación obligatoria y de acuerdos firmados”, sumando al pliego de demandas la resolución de pases a planta permanente y la liquidación del pago de medios cargos pendientes para los agentes del sector. (Agencia OPI Chubut)