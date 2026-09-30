Una turista francesa murió por una avalancha en El Chaltén

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Brigadistas y fuerzas de seguridad hallaron el cuerpo de una andinista tras horas de rastrillaje en las proximidades del Lago del Desierto, mientras que su acompañante permanece fuera de peligro.

Una ciudadana de nacionalidad francesa de 29 años falleció este martes como consecuencia de una avalancha de nieve ocurrida en el cerro Crestón, formación montañosa situada en las inmediaciones de El Chaltén y próxima al Lago del Desierto. La víctima realizaba actividades deportivas de alta dificultad junto a su pareja cuando ambos resultaron alcanzados por el desprendimiento.

El siniestro se desencadenó cerca de las 12:30 horas en un sector frecuentado por andinistas para esquí y travesías técnicas. Tras la emergencia, se activó un dispositivo coordinado que movilizó a miembros de la Administración de Parques Nacionales, efectivos de Gendarmería Nacional, agentes del Consejo Agrario Provincial, personal de Defensa Civil y dotaciones de salud pública.

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Las tareas de rastrillaje se extendieron durante varias horas debido a las complejidades del relieve patagónico. Los rescatistas localizaron a los dos andinistas en la ladera del cerro, donde constataron de forma inmediata el deceso de la mujer derivado de la masa de nieve y rocas desprendida.

El hombre que la acompañaba logró ser rescatado por los brigadistas en el mismo sector con diversos traumatismos corporales. Las autoridades que encabezaron las maniobras operativas confirmaron que el montañista herido quedó estabilizado y fuera de peligro, sin haberse especificado formalmente al momento de este despacho el centro asistencial al que fue derivado para su atención médica continuada. (Agencia OPI Santa Cruz)