Riesgo País bajó a 604 puntos este martes

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El índice elaborado por JP Morgan perforó los 604 puntos tras un repunte de la deuda soberana, mientras las acciones del MERVAL perdieron 0,9% y el tipo de cambio financiero trepó hasta los $1.618.

El índice de Riesgo País retrocedió 24 puntos y se ubicó en 604 unidades al promediar las operaciones de la rueda financiera de este martes. El indicador elaborado por la banca internacional JP Morgan reflejó una contracción directa impulsada por la recuperación de los títulos soberanos argentinos en el exterior, que registraron avances intradiarios de hasta 0,9%.

La dinámica de los instrumentos de deuda pública amortiguó la presión sobre las variables de crédito soberano, en una jornada donde la vocería gubernamental buscó fijar posición sobre los movimientos precedentes. El portavoz oficial, Adrián Ravier, atribuyó el incremento previo del diferencial de tasa a factores exógenos vinculados con el conflicto bélico en Medio Oriente y al incremento generalizado de las tasas de interés globales.

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La plaza de renta variable no acompañó el alivio de la deuda y profundizó su tendencia negativa. El índice bursátil MERVAL registró una caída de 0,9%, comportamiento bajista que se replicó de manera generalizada entre los certificados de acciones argentinas que cotizan en la plaza financiera de Nueva York.

En el mercado cambiario, la cotización de ventanilla del Banco Nación operó sin variaciones respecto a su clausura anterior, con posturas de $1.495 para la compra y $1.545 para la venta. El segmento mayorista mayoritario del comercio exterior se situó en $1.515,50 y $1.524,50 en ambas puntas operativas.

El circuito informal pactó operaciones para el billete blue a $1.535 en el extremo comprador y $1.555 para la venta. En tanto, las cotizaciones bursátiles marcaron $1.547 para el dólar MEP y $1.618 en la modalidad de Contado con Liquidación, mientras que el dólar tarjeta finalizó en $2.008,50. (Agencia OPI Santa Cruz)