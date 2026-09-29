Quirno afirmó que Chile no dará apoyo en Malvinas

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La Cancillería argentina advirtió que fiscalizará los tratados vigentes frente al intercambio comercial en Punta Arenas, mientras mantiene negociaciones con Israel por las operaciones de la petrolera Navitas en el Atlántico Sur.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, aseguró que la administración chilena asumió la obligación de impedir la asistencia técnica y operativa desde su territorio para la extracción de recursos en las Islas Malvinas. El titular del Palacio San Martín remarcó la postura bilateral en un comunicado emitido recientemente: “Hemos acordado que todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile”.

La advertencia de la diplomacia argentina responde al desarrollo de un foro de negocios público-privado en Punta Arenas, donde convergen firmas chilenas con delegados del archipiélago para evaluar corredores comerciales. Quirno ratificó que el diálogo con la gestión del presidente José Antonio Kast se desenvuelve de forma fluida, subrayando la continuidad del respaldo trasandino al reclamo de soberanía: “Está el compromiso del Gobierno chileno de seguir respetando, como lo ha hecho siempre en los diferentes foros, el reclamo de Argentina”.

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Vía diplomática por recursos y gestiones con Israel

La administración nacional diferenció el intercambio mercantil tradicional de los servicios orientados a la prospección de hidrocarburos en áreas litigiosas del Atlántico Sur. Sobre el control de los convenios bilaterales existentes, Quirno puntualizó: “Vamos a seguir monitoreando la situación. Tenemos acuerdos vigentes con Chile y obviamente esperamos que Chile respete esos tratados como nosotros también los respetamos”. La estrategia exterior, según definió el funcionario, agotará instancias jurídicas y diplomáticas para salvaguardar la jurisdicción nacional.

Las gestiones sobre la actividad extractiva involucran también canales formales con el Gobierno de Israel debido a las faenas adjudicadas a la firma Navitas. Sobre este diferendo, el canciller aseveró: “Nosotros estamos en conversaciones con el Gobierno israelí sobre este tema desde noviembre del año pasado, cuando fui nombrado canciller, y esas conversaciones continúan de manera muy fluida y constructiva”.

La agenda exterior coincide con la partida del presidente Javier Milei hacia París para encabezar las jornadas de la Argentina Week. La comitiva incluye a una docena de mandatarios provinciales con la meta de captar capitales en distritos del interior, en un contexto donde el Palacio San Martín desestimó el impacto de las fluctuaciones en el riesgo país al atribuir solvencia al equilibrio fiscal del programa económico vigente. (Agencia OPI Santa Cruz)