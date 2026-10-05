Guillermo Francos ratificó el rumbo económico de Milei

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El exfuncionario descartó fracturas internas promovidas por Patricia Bullrich, proyectó la confluencia electoral de las fuerzas de libre mercado hacia 2027 y ratificó la vigencia del RIGI en minería y energía frente a las tensiones del consumo.

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos respaldó la marcha del programa económico de la administración de Javier Milei, descartó una recesión inminente y proyectó una alianza electoral formal entre La Libertad Avanza y el PRO para consolidar el esquema de reformas. Durante declaraciones radiales brindadas a Splendid AM990, el dirigente sostuvo que las dificultades registradas en el consumo constituyen fenómenos coyunturales que no deben alterar la estrategia gubernamental.

En materia macroeconómica, Francos argumentó que la evolución debe medirse frente al escenario heredado en diciembre de 2023, ponderando el equilibrio fiscal y la dinámica de las exportaciones. Al fundamentar su postura, subrayó: “Uno tiene que ver no la foto sino la película completa, de dónde venimos, hacia dónde vamos”. Bajo esa línea, defendió la implementación de los proyectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en minería y energía como motores de actividad y generación de empleo.

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En el plano estrictamente político, el exfuncionario aseveró que los espacios afines al libre mercado confluirán en las urnas: “Yo estoy convencido que los integrantes de este espacio, el PRO, todos los partidos que han conformado parte de esa alianza, y La Libertad Avanza, van a participar en la elección juntos”. A su vez, desestimó una eventual postulación presidencial independiente de la ministra de Seguridad: “Yo no creo que pueda llegar a romper para hacer una especie de mileísmo pero sin Milei”.

Consultado sobre la agenda social ante la visita del papa León XIV prevista para noviembre, Francos enmarcó las observaciones papales dentro de la labor pastoral hacia los sectores vulnerables y abogó por instancias de cohesión interna. Finalmente, respecto de una eventual postulación personal para los comicios de 2027, evitó precisiones formales y supeditó su decisión a una invitación directa del oficialismo. (Agencia OPI Santa Cruz)