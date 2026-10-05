Río Grande proyecta gastar 240 mil millones en 2027

(OPI TdF) – El proyecto remitido por el intendente Martín Pérez contempla subas del 21%, un plan de regularización de deudas tributarias en 12 cuotas y partidas específicas para infraestructura y contención sanitaria.
El intendente Martín Pérez presentó el proyecto de presupuesto de la Municipalidad de Río Grande para el ejercicio 2027, con un cálculo de recursos y erogaciones fijado en casi $240.000 millones. El cálculo financiero oficial representa un incremento nominal en el orden del 21% respecto al ejercicio previo e incorpora medidas tributarias de contingencia económica.
El esquema fiscal remitido por el Ejecutivo municipal contempla una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal. A su vez, el proyecto implementa un régimen especial para cancelar pasivos tributarios locales que estipula la quita del 100% de intereses resarcitorios y esquemas de financiamiento de hasta en 12 cuotas, con el objetivo de contener el retroceso de la recaudación tributaria local.
Durante el acto formal de presentación, Pérez fundamentó el diseño presupuestario en la crisis socioeconómica de la ciudad: “La elaboración tuvo en cuenta el escenario económico que atraviesan numerosas familias de Río Grande, marcado por la pérdida de puestos de trabajo, las dificultades de la actividad productiva y comercial y una mayor demanda sobre los servicios municipales”. El intendente remarcó: “Tomamos la decisión de priorizar el orden de nuestras cuentas y sostener los servicios municipales que tiene nuestra ciudad”.
Un total de tres áreas concentran las principales asignaciones presupuestarias proyectadas para la administración comunal:
- Salud municipal: $18.682 millones para el sostenimiento operativo de los 15 dispositivos de la red sanitaria comunal.
- Obra pública: $20.105 millones orientados a la ejecución de 37 intervenciones viales, saneamiento básico, generación de suelo urbano y programas habitacionales.
- Asistencia alimentaria: $6.670 millones destinados a la cobertura de programas sociales directos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)