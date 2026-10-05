Río Grande proyecta gastar 240 mil millones en 2027

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(OPI TdF) – El proyecto remitido por el intendente Martín Pérez contempla subas del 21%, un plan de regularización de deudas tributarias en 12 cuotas y partidas específicas para infraestructura y contención sanitaria.

El intendente Martín Pérez presentó el proyecto de presupuesto de la Municipalidad de Río Grande para el ejercicio 2027, con un cálculo de recursos y erogaciones fijado en casi $240.000 millones. El cálculo financiero oficial representa un incremento nominal en el orden del 21% respecto al ejercicio previo e incorpora medidas tributarias de contingencia económica.

El esquema fiscal remitido por el Ejecutivo municipal contempla una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal. A su vez, el proyecto implementa un régimen especial para cancelar pasivos tributarios locales que estipula la quita del 100% de intereses resarcitorios y esquemas de financiamiento de hasta en 12 cuotas, con el objetivo de contener el retroceso de la recaudación tributaria local.

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Durante el acto formal de presentación, Pérez fundamentó el diseño presupuestario en la crisis socioeconómica de la ciudad: “La elaboración tuvo en cuenta el escenario económico que atraviesan numerosas familias de Río Grande, marcado por la pérdida de puestos de trabajo, las dificultades de la actividad productiva y comercial y una mayor demanda sobre los servicios municipales”. El intendente remarcó: “Tomamos la decisión de priorizar el orden de nuestras cuentas y sostener los servicios municipales que tiene nuestra ciudad”.

Un total de tres áreas concentran las principales asignaciones presupuestarias proyectadas para la administración comunal:

Salud municipal: $18.682 millones para el sostenimiento operativo de los 15 dispositivos de la red sanitaria comunal.

para el sostenimiento operativo de los 15 dispositivos de la red sanitaria comunal. Obra pública: $20.105 millones orientados a la ejecución de 37 intervenciones viales, saneamiento básico, generación de suelo urbano y programas habitacionales.

orientados a la ejecución de 37 intervenciones viales, saneamiento básico, generación de suelo urbano y programas habitacionales. Asistencia alimentaria: $6.670 millones destinados a la cobertura de programas sociales directos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)