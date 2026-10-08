ARCA prorrogó la declaración jurada de Ganancias

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El organismo recaudador oficializó la cuarta postergación formal para personas humanas mediante la Resolución General 5911/2026, mientras mantuvo firme la exigencia del pago liquidado desde julio y cerró los plazos para los anticipos del período 2026.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero postergó formalmente la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias correspondientes al período 2025 hasta el 30 de octubre de 2026. La disposición administrativa abarca a personas humanas y sucesiones indivisas comprendidas tanto en el régimen general como en el esquema simplificado de tributación nacional.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución General 5911/2026, difundida en el Boletín Oficial, fundamentada bajo el argumento oficial de responder a “razones de administración tributaria“. A su vez, el reporte técnico oficial vinculó esta adecuación con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, “cuyas previsiones impactan en la liquidación del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2025”.

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La decisión consolida un esquema administrativo que disocia la carga declarativa formal del ingreso efectivo de los fondos al erario nacional. Mientras el calendario formal habilitó la recepción documental hacia finales de octubre, el vencimiento del saldo resultante se mantuvo inalterado con fecha de cumplimiento fijada el pasado 27 de julio de 2026, esquema que ya rigió durante las tres postergaciones precedentes.

Esta determinación constituye la cuarta prórroga emitida por el fisco para el actual ejercicio. El cronograma original fue extendido inicialmente hasta el 27 de julio de 2026, para luego ser diferido sucesivamente hacia el 22 de septiembre y el 13 de octubre, hasta alcanzar el nuevo plazo límite que vence al cierre del presente mes.

En contraste con las facilidades otorgadas para la entrega de los formularios patrimoniales, la autoridad impositiva resolvió no conceder nuevos plazos para el pago del primer anticipo de Ganancias del período 2026. La cancelación monetaria de este adelanto, que había registrado una prórroga hacia finales de agosto, operó de manera definitiva el pasado 24 de septiembre sin modificaciones en su régimen de cobro. (Agencia OPI Santa Cruz)