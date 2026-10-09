Melella impulsa el cobro de Ingresos Brutos a Camuzzi

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(OPI TdF) – La iniciativa enviada al parlamento provincial declara la emergencia, apunta a gravar la distribución de gas para solventar salarios estatales y desestima los cuestionamientos opositores sobre un incremento generalizado de tributos.

El gobernador Gustavo Melella defendió en Ushuaia el proyecto de ley de financiamiento educativo remitido a la Legislatura provincial, iniciativa que declara el estado de emergencia y elimina la exención del pago de Ingresos Brutos a la distribuidora Camuzzi Gas del Sur. El mandatario provincial sostuvo que la medida busca equiparar las obligaciones fiscales corporativas con las del resto de la actividad económica para solventar la masa salarial del sector público.

“Los comercios pagan Ingresos Brutos; las pymes pagan Ingresos Brutos y todo el que es cuentapropista paga Ingresos Brutos, entonces ¿por qué Camuzzi no va a pagar?”, cuestionó la máxima autoridad ejecutiva, quien además afirmó que “pareciera que algunos defienden a las grandes corporaciones”. Con este planteo, rechazó los señalamientos parlamentarios que catalogan la propuesta como un incremento tributario generalizado.

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El esquema proyectado pretende captar fondos extraordinarios para atender demandas salariales de docentes, personal de salud y fuerzas de seguridad. “Nuestros docentes se merecen el mejor salario, nuestros médicos se merecen el mejor salario y nuestros policías se merecen mejor salario”, remarcó Melella al vincular la recaudación tributaria con el sostenimiento operativo del Estado provincial frente al atraso de las remuneraciones públicas.

La crítica oficialista apuntó de forma directa a sectores legislativos de la oposición por sostener criterios dispares frente a las políticas fiscales de orden federal. “Algunos se hacen los libertarios en el norte cuando van a ver a sus jefes políticos en Buenos Aires, pero acá son socialistas”, disparó el Gobernador, al tiempo que reprochó la falta de reclamos ante las subas de combustibles, la quita de subsidios al transporte de gas y la afectación del régimen de Zona Fría. (Agencia OPI Tierra del Fuego)