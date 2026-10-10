Ignacio Torres reclama a Nación por el deterioro de Ruta 3

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(OPI Chubut) – El gobierno provincial busca rubricar un convenio formal para evitar imputaciones penales por aplicar fondos locales en trazas federales ante la inacción de los distritos de mantenimiento vial.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció en Comodoro Rivadavia que formalizará un reclamo ante el gobierno nacional debido a las condiciones de deterioro que presentan diversos tramos de la Ruta Nacional N°3.

La administración chubutense descartó la ejecución de tareas de bacheo o pavimentación directas con recursos del erario público local. El mandatario advirtió sobre las limitaciones legales vigentes: “La ruta es nacional, sí estamos reclamando para que Vialidad Nacional se haga cargo de tramos que están realmente en condiciones muy deterioradas”.

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El conflicto por las competencias administrativas bloquea cualquier asistencia material inmediata por parte de los organismos de la provincia. “Si la provincia interviene sin tener un acuerdo previo, es malversación de fondos, porque es otra jurisdicción”, fundamentó el titular del Ejecutivo chubutense respecto del marco normativo federal.

El gobierno de Chubut inició gestiones para convenir un esquema bilateral de cooperación que habilite la transferencia de facultades operativas sobre la calzada. “Podemos llegar a un acuerdo y vamos a trabajar para llegar a un acuerdo de ese tipo”, remarcó Ignacio Torres sobre el estado de la negociación con los organismos de la administración central. (Agencia OPI Chubut)