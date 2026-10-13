Una joven murió en un incendio de vivienda en Las Heras

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El fuego afectó un departamento durante la tarde del domingo y causó la muerte de Carla Martina Ríos Fernández, mientras que un joven de 24 años permanece con pronóstico reservado en terapia intensiva.

Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años, murió el domingo como consecuencia de un incendio desatado en un departamento de Las Heras, mientras que su novio, de 24 años, permanece internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). El hecho tuvo lugar cerca de las 15 horas en el inmueble ubicado sobre la calle Alem al 558, donde acudieron efectivos policiales y dotaciones de bomberos de la localidad.

Al arribar al sitio, el personal de emergencia constató la magnitud del foco ígneo en la planta alta de la propiedad. La intensidad de las llamas y la densa concentración de humo en el sector de acceso impidieron el ingreso inmediato de las cuadrillas para socorrer a los ocupantes que se encontraban atrapados en el interior.

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El subcomisario Ángel Sánchez, jefe de la Unidad Primera de Policía de Las Heras, precisó que el escenario operativo demandó maniobras extremas bajo condiciones de riesgo estructural. Sánchez remarcó que las dotaciones hallaron severos obstáculos para acceder por la escalera hacia la planta afectada, en un contexto operativo condicionado por la escasa visibilidad y el avance generalizado del fuego.

Peritajes del Juzgado Penal y Juvenil N° 1

Las actuaciones periciales sobre la estructura siniestrada buscan establecer las causales del inicio del fuego en el departamento de la calle Alem. Especialistas de bomberos trabajan en el relevamiento de instalaciones eléctricas y fuentes calóricas para confeccionar el informe técnico preliminar que determinará si se trató de una falla accidental o de otro factor material.

La causa judicial quedó formalmente radicada en el Juzgado Penal y Juvenil N° 1 de Las Heras, sede que ordenó la preservación del predio para la ejecución de las pericias de rigor sobre la vivienda, mientras el joven de 24 años continúa bajo asistencia médica intensiva. (Agencia OPI Santa Cruz)