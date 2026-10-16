SPSE programó un corte de energía este sábado en Río Gallegos

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La operadora provincial programó una interrupción de cuatro horas durante la mañana para reemplazar infraestructura operativa, afectando a diez sectores urbanos, áreas productivas y zonas de chacras.

La empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado oficializó la interrupción programada del suministro eléctrico en la capital santacruceña para este sábado 17 de octubre, en el marco de labores operativas sobre la red de media y baja tensión. La medida regirá en la franja horaria comprendida entre las 07:00 y las 11:00 horas, abarcando un amplio perímetro habitacional, comercial e industrial de la periferia urbana.

Las cuadrillas técnicas ejecutarán el reemplazo formal de un seccionador de baja carga sobre la traza denominada Salida Río Chico, maniobra dependiente del Centro Distribuidor N°2. Según el parte institucional emitido por la prestataria, la afectación alcanzará de manera directa a los barrios Militar, Docente, Natividad de Jesús, Municipal, Favaloro, Herradura y Camino del Sol, además de extenderse al predio de la Zona Franca, la Estancia 3 de Enero y los sectores adyacentes.

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Desde la conducción de la compañía provincial señalaron: “agradecemos la comprensión y colaboración de los usuarios mientras se realizan estos trabajos, destinados a mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico”. El restablecimiento del servicio dependerá de la conclusión efectiva de las maniobras sobre el equipamiento electromecánico en los horarios consignados por la operadora pública. (Agencia OPI Santa Cruz)