Comodoro Rivadavia registra dos apuñalados tras una pelea callejera

- Publicidad -

Un joven de 22 años y un adolescente de 15 ingresaron con cortes al centro de salud local tras un enfrentamiento nocturno, pero rehusaron identificar a los autores ante los efectivos policiales.

(OPI Chubut) – Dos integrantes de la familia Nieva, un joven de 22 años y un adolescente de 15, resultaron heridos con armas blancas durante un enfrentamiento en el barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia. Según el reporte emitido de manera preliminar por la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut, el incidente se registró un jueves alrededor de las 21:30 horas y las personas asistidas se negaron a radicar la denuncia penal.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, informó que los efectivos acudieron tras un alerta telefónico y constataron la presencia de los dos lesionados. La actuación formal se trasladó a la guardia médica local: “El personal policial toma intervención en la guardia del Hospital Regional, producto de que habían ingresado dos masculinos heridos de arma blanca”, precisó la autoridad policial.

- Publicidad -

En cuanto al cuadro clínico, el menor de 15 años presentó una herida cortante en la zona intercostal izquierda y el joven de 22 años sufrió lesiones en los muslos, quedando ambos fuera de peligro. En los hechos, la investigación encontró el bloqueo de los propios involucrados, quienes “no brindaron mayores datos y se negaron a denunciar y aportar características de quiénes habían sido los presuntos autores”, detalló Mulero.

Pese a la falta de colaboración de los pacientes, el relevamiento de testimonios en el lugar determinó que “hubo un altercado entre varios jóvenes y señalan a uno de ellos como agresor”. Al corte de las actuaciones policiales, el jefe de la dependencia ratificó que los dos asistidos integran “la misma familia, de apellido Nieva” y confirmó que “ambos registran antecedentes por hechos violentos”. (Agencia OPI Chubut)