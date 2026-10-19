Santilli pide apoyo de gobernadores para aprobar la reforma electoral

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El funcionario aseguró que el oficialismo cuenta con el respaldo de los gobernadores para modificar el régimen de comicios, cuestionó al mandatario bonaerense por rechazar el RIGI y exigió sanciones penales por los destrozos en movilizaciones.

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, afirmó en declaraciones televisivas al canal LN+ que el Poder Ejecutivo Nacional avanzará en el Congreso con la sanción de la reforma electoral para eliminar o suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un mecanismo cuyo costo operativo cuantificó en 200 millones de dólares. El titular de ministros sostuvo que el presidente de la Nación, Javier Milei, se impondría nuevamente en las urnas con o sin primarias, y argumentó que la iniciativa oficial busca reducir el gasto público y evitar que el padrón nacional concurra a sufragar “seis veces en un año“.

En su exposición, Santilli aseguró que el oficialismo reunirá las mayorías parlamentarias con el acompañamiento de los mandatarios provinciales, trazando un paralelismo directo con la aprobación previa de la Ley Bases y la implementación de la boleta única. “La reforma electoral va a salir y los gobernadores la van a apoyar porque ven lo que pide la sociedad“, declaró el funcionario, aunque la comunicación oficial omitió precisar los plazos legislativos y las compensaciones fiscales en negociación con las provincias.

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Diego Santilli enfrenta con Axel Kicillof por el RIGI y proyecta el escenario de 2027

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, rechazó las declaraciones formuladas durante el acto del 17 de octubre por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre un eventual retorno del peronismo a la Casa Rosada en las elecciones presidenciales de 2027. “Lo que le quedó grande a Kicillof es la provincia“, sentenció el ministro coordinador, quien desestimó una fractura definitiva en el justicialismo al afirmar que “cuando llegue el momento final van a estar juntos“.

Para fundamentar sus críticas a la administración bonaerense, Santilli apuntó contra el manejo de la seguridad provincial y la negativa de Kicillof a adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El funcionario advirtió que los mandatarios provinciales deberían preocuparse ante una hipotética presidencia del dirigente opositor, contrastando la gestión bonaerense con las políticas de seguridad ejecutadas en Rosario, las discusiones por la coparticipación federal y la captación de inversiones en Neuquén, Río Negro, Salta y Catamarca, dentro de las cuales destacó la Patagonia norte como polo receptor.

La Jefatura de Gabinete exige sanciones penales y económicas por incidentes en protestas

En el plano del orden público, Diego Santilli desde la Jefatura de Gabinete reclamó la aplicación de penas de prisión efectiva o resarcimientos patrimoniales para los manifestantes que protagonizaron destrozos en una reciente movilización. “Esos tipos que están rompiendo adoquines y poniéndolos en baldes tienen que estar presos“, sostuvo el funcionario, quien remarcó la existencia de registros fílmicos para identificar a los responsables bajo la premisa de que “o lo pagás yendo preso o lo pagás haciéndote cargo y pagando“.

Al evaluar el rumbo de la administración de Javier Milei, el jefe de los ministros aseguró que la agenda pública dejó atrás los debates sobre la inflación, los piquetes y la inseguridad. Según la postura expresada por Santilli al cierre de su intervención en LN+, la gestión libertaria se concentra actualmente en dirimir la “velocidad de cambio económico“. (Agencia OPI Santa Cruz)