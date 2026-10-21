Trabajadores de OYIKIL exigen intervención oficial en Río Turbio

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Quince empleados de la entidad telefónica difundieron una carta abierta dirigida a funcionarios locales y provinciales frente al desdoblamiento salarial, la pérdida de servicios y los compromisos impagos a proveedores.

Quince trabajadores de la cooperativa telefónica OYIKIL, radicada en Río Turbio, solicitaron auxilio formal a las autoridades municipales y provinciales ante el riesgo que afronta la continuidad operativa de la entidad. La presentación se concretó mediante un documento público en el que el personal expuso desmanejos administrativos que comprometen sus fuentes de sustento.

El reclamo apuntó directamente a las decisiones tomadas por el Consejo de Administración, al que responsabilizan por el retroceso comercial de la prestataria. De acuerdo con el pronunciamiento laboral, la entidad experimenta una sostenida pérdida de abonados y prestaciones activas, a la par de un constante incremento en el pasivo contraído con empresas proveedoras.

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Frente a este escenario financiero adverso, el plantel operativo debió resignar condiciones laborales elementales para sostener el funcionamiento cotidiano. Los empleados aceptaron percibir sus haberes de manera desdoblada bajo un esquema de excepción que actualmente consideran insostenible ante la falta de certezas económicas.

Personal de OYIKIL rechaza el manejo administrativo en Río Turbio

Los trabajadores de la cooperativa OYIKIL remarcaron en Río Turbio su ajenidad en la toma de decisiones contables de la institución: “No administramos los recursos de la cooperativa. No decidimos cómo se utiliza el dinero ni somos responsables de las deudas que hoy comprometen su funcionamiento”, puntualizaron en la carta abierta.

El pronunciamiento también advirtió sobre el límite del esfuerzo gremial tras tolerar pagos en cuotas: “Los trabajadores de OYIKIL también tenemos familias, responsabilidades y un futuro que defender”, consignó el personal, señalando que “los trabajadores no pueden convertirse en una obligación de soportarlo todo”. La plantilla cerró su intimación con un reclamo de definiciones inmediatas: “Queremos respuestas. Queremos responsabilidades. Queremos transparencia. Y, sobre todo, queremos soluciones”, concluye la comunicación elevada a los estamentos gubernamentales. (Agencia OPI Santa Cruz)