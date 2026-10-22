Proveedores mineros advierten parálisis operativa en Santa Cruz

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La entidad empresaria reclamó la intervención del Ejecutivo provincial y de las comunas para ordenar la actividad ante el estancamiento operativo y la falta de inversión de las pymes locales.

La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) emitió una advertencia formal ante el deterioro financiero que registran las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector extractivo en Santa Cruz, según se informó de manera preliminar mediante un pronunciamiento institucional. La entidad denunció que las compañías de servicios locales no logran consolidar sus estructuras comerciales ni generar condiciones materiales para ampliar sus operaciones productivas en los yacimientos provinciales.

El presidente de la entidad empresaria, Amadeo Gravino, expuso la magnitud del cuadro operativo al señalar que el sector atraviesa una etapa de subsistencia básica. Gravino afirmó formalmente: “Hoy una de las preocupaciones que tenemos en la Cámara es el nivel de empresas que están en emergencia económica, que están sobreviviendo. Es un tema que vemos y es gravísimo porque erosiona la capacidad productiva del proveedor local“. El dirigente remarcó que registrar contratos o participar de tareas en los proyectos mineros no garantiza estabilidad si no existe un desarrollo de capacidades técnicas y equipamiento.

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La conducción de la cámara empresarial sostuvo que la entrega aislada de órdenes de compra no resuelve el retraso de los prestadores de origen santacruceño. Frente a este escenario, los representantes del sector industrial condicionaron la viabilidad de las pymes a la instrumentación de esquemas que permitan sostener inversiones en tecnología, financiamiento de maquinarias, instrucción del personal operativo y ampliación de los servicios ofrecidos en cada faena.

La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz reclamó la intervención directa del Estado provincial y de los municipios para fijar reglas normativas que ordenen la contratación de servicios y compras dentro del territorio de Santa Cruz. La entidad advirtió que la actividad extractiva no genera valor agregado comunitario si el marco regulatorio no garantiza la ejecución estricta del compre local en favor de las pequeñas y medianas firmas regionales.

Gravino puntualizó las limitaciones de los esquemas contractuales vigentes en la actividad extractiva: “Necesitamos acompañamiento para poder crecer con la minería y poder desarrollar capacidades. No es solamente volumen de compra, que mañana entonces el proveedor tenga una orden de compra para mostrar que compramos local; eso solo no alcanza“. El presidente de la organización gremial empresaria ratificó que las firmas asociadas no logran expandir su infraestructura productiva en los yacimientos provinciales.

El planteo institucional concluyó con la exigencia de que las autoridades gubernamentales establezcan parámetros de cumplimiento efectivo sobre las operadoras. Desde la dirigencia empresarial insistieron en que resulta inviable estructurar un circuito económico productivo en la minería sin normativas formales que obliguen a las compañías matrices a generar condiciones comerciales estables para los prestadores radicados en suelo santacruceño. (Agencia OPI Santa Cruz)