Elisa Carrió denunció a Javier Milei por violencia mediática

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La fundadora de la Coalición Cívica impulsó una denuncia por violencia de género institucional contra el jefe de Estado, cuestionó descalificaciones públicas a la prensa y alertó sobre eventuales inconsistencias financieras en la deuda pública.

La ex diputada nacional y referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, promovió una denuncia formal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, bajo la figura de abuso de autoridad en un contexto de violencia de género mediática, digital e institucional. La acusación responde a las declaraciones emitidas por el mandatario a través de canales digitales, donde dirigió agravios directos hacia la periodista María Eugenia Duffard tras una entrevista concedida por el diputado nacional Máximo Kirchner.

El pronunciamiento de la fundadora del ARI sumó cuestionamientos dirigidos a las modalidades de comunicación institucional del jefe de Estado en el ámbito público. Carrió difundió un mensaje mediante la red social X donde solicitó a la ciudadanía dejar de escuchar las intervenciones del mandatario nacional, argumentando que sus expresiones resultan perjudiciales para la sociedad. En esa misma publicación, la dirigente señaló que la actividad política debe mantener un carácter pedagógico y desaconsejó el uso de lenguaje soez para la descalificación de adversarios.

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Elisa Carrió advirtió sobre endeudamiento

Elisa Carrió vinculó el accionar del gobierno nacional conducido por Javier Milei con tensiones financieras que comparó con medidas restrictivas aplicadas durante la gestión de Domingo Cavallo en el año 2001. La dirigente de la Coalición Cívica remarcó que el escenario recesivo actual presenta similitudes con etapas pasadas de la historia económica argentina e indicó que la administración central podría afrontar complejidades operativas severas asociadas al retiro de fondos de capitales privados.

La presentación judicial contra el presidente de la Nación por agresiones tipificadas como “basura inmunda“, “zurda inmunda” y “basura corrupta” ratificó la confrontación directa de la dirigente chaqueña frente a las resoluciones discursivas y económicas del Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)