El Gobierno nacional negocia la reforma electoral ante el Senado

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El oficialismo busca dictamen en el Senado la próxima semana para derogar las primarias y reformar el financiamiento partidario, mientras evalúa presentar listas propias en todas las provincias si fracasan los acuerdos con los mandatarios provinciales.

El Gobierno nacional afronta discrepancias internas sobre la reforma electoral y las negociaciones con los gobernadores aliados ante la proximidad del cierre de sesiones ordinarias el 30 de noviembre. El proyecto oficialista contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia en el Congreso de la Nación.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabeza las negociaciones con los mandatarios provinciales para consolidar los respaldos en el Senado de la Nación. Los legisladores de la Unión Cívica Radical concentran la mayor resistencia frente al oficialismo para acompañar la supresión de las primarias. En la Casa Rosada descuentan el acompañamiento del bloque PRO únicamente si logran destrabar un entendimiento previo con el radicalismo.

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La disputa territorial ubica al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en resistencia frente a las pretensiones de La Libertad Avanza de impulsar a Luis Petri para sucederlo en la gobernación provincial. En los despachos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantienen la expectativa sobre las conversaciones y señalan la vía parlamentaria: “Dependerá de Patricia (Bullrich) porque el avance debe ser en el Senado. En los próximos días tendremos novedades”.

El oficialismo evalúa listas propias

Los armadores de La Libertad Avanza enfrentan un límite temporal estricto para conseguir dictamen de comisión en la Cámara alta durante la próxima semana. Si el Senado no emite dictamen en ese plazo, la conducción libertaria rediseñará el esquema electoral rumbo a 2027 mediante la presentación de listas propias en todas las provincias, preservando un trato diferencial solo para los gobernadores alineados con la administración central.

Sectores de la mesa política advirtieron sobre la urgencia del calendario legislativo: “Si no lo resolvemos antes de fin de mes, tenemos que repensar la estrategia con un escenario de PASO y competir en todos lados”. La alternativa de suspender las elecciones primarias el próximo año o habilitar su tratamiento en sesiones extraordinarias pierde viabilidad ante la advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre evitar modificaciones normativas con el período electoral formalmente iniciado. (Agencia OPI Santa Cruz)