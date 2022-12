María Eugenia Vidal rechazó las acusaciones de Cristina Kirchner sobre sus bienes

- Publicidad -

Según publica La Nación La diputada nacional se refirió a la crítica que le dedicó la vicepresidenta al mencionarla en su último discurso en el juicio de Vialidad.

María Eugenia Vidal cruzó este domingo las acusaciones de Cristina Kirchner sobre el departamento en el que vive y aseguró que no tiene nada que ocultar. “Que no se preocupe, lo voy a explicar donde haga falta”, afirmó en diálogo con Luis Majul, en LN+. La diputada le respondió a la vicepresidenta a dos días que se conozca la sentencia en la causa Vialidad.

Cristina Kirchner había aludido a Vidal cuando afirmó que siempre vivió en su departamento de Recoleta, a diferencia de una dirigente opositora que “no puede decir lo mismo”. Se refirió a ella como una “vecina del barrio” que eligió “otro lugar más selecto, la Isla” y puso en duda cómo obtuvo los fondos. “Pero la ladrona y la chorra soy yo”, se quejó.

Vidal recogió el guante en el programa La Cornisa. “¿Yo tengo que explicar, que mi único bien es la casa donde vivo, [que adquirí] después de 25 años de trabajo, y que encima está hipotecado?”, planteó. Y además, “no está en la Isla, como ella dice”, agregó.

La actual diputada nacional y exgobernadora de la provincia de Buenos Aires sostuvo que la vicepresidenta intenta mostrar que toda la dirigencia política “es igual”, dado que ella misma no puede confirmar su inocencia. “Pretende mostrar que los miembros de la oposición somos tan chorros y corruptos como ella, pero no es así”, dijo.

La dirigente aseguró, en cambio, que la exmandataria “no puede explicar” que el empresario Lázaro Báez haya sido “su socio comercial” y que alquilara sus hoteles en El Calafate, en Santa Cruz. Destacó, a su vez, que Báez sumó bienes que representaban veinte veces el tamaño de la Capital Federal.

“No puede explicar las declaraciones de empresarios arrepentidos en la causa Cuadernos diciendo que le llevaban bolsos a su departamento en esa calle de Juncal. Tampoco que [Amado] Boudou sea el primer vicepresidente condenado, y de su espacio, por robarse ‘la maquinita’. Y no puede explicar su jubilación de privilegio, de 7 millones de pesos por mes”, replicó.

“Yo puedo mostrar cada una de mis declaraciones juradas, después de 20 años de presentarlas públicamente, y mostrar cómo tengo lo que tengo, después de 25 años de trabajo. Me gustaría saber si ella puede hacer lo mismo”, la desafió.

La exgobernadora bonaerense insistió en que tiene todos sus bienes en regla. “Que no se preocupe. Yo lo voy a explicar en todos los lugares que haga falta explicar. Y no voy a decir que ningún juez me persigue, no voy a hablar de lawfare ni de pelotón de fusilamiento”, respondió.

Como publicó LA NACIÓN, no es la primera vez que Cristina acusa a Vidal por la compra de un departamento en Recoleta. En distintas oportunidades, la legisladora dijo que adquirió el bien con la venta de la mitad de su casa y de su auto -bienes que según su explicación, vendió cuando se divorció-, más lo que obtuvo con una hipoteca que está pagando.

“Feminismo selectivo”

Ante el escándalo en la Cámara de Diputados, que tuvo lugar la semana pasada, María Eugenia Vidal rechazó las críticas del dirigentes del Frente de Todos y sostuvo que “nadie fue violento” con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, cuando se cayó una sesión.

“Yo estaba en el recinto. Las protestas y los gritos, no eran solo de diputados varones, sino también de diputadas mujeres, y se daban porque no nos daban la palabra, no porque había misoginia o violencia de género”, remarcó Vidal.

La dirigente de Juntos por el Cambio señaló que las protestas opositoras se originaron porque la oposición no recibía la palabra el jueves en la sesión. También puso en relieve lo ocurrido con las designaciones en el Consejo de la Magistratura y los lugares que le corresponden a su bancada.

Vidal apuntó contra Moreau y dijo que se comporta como “militante y soldado de la vicepresidenta”. “La presidenta de la Cámara de Diputados no quiso que los consejeros que le correspondían a la oposición y al oficialismo asumieran en el Consejo porque es así como Cristina quiere que el Consejo funcione”, sostuvo.

No obstante, hizo hincapié en que no hubo un acto de violencia de género contra la vicepresidenta debido a los gritos y protestas que recibió el jueves. De hecho, se indignó por esa acusación que difundió el oficialismo. “El feminismo selectivo del kirchnerismo me tiene harta”, subrayó.

Vidal trajo a colación la falta de respuesta de miembros del Gobierno cuando dirigentes mujeres opositoras son atacadas por una cuestión de género. Y puso como ejemplo la descalificación que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, le lanzó días atrás al adjudicarle un “retraso mental”.

“Cada vez que es atacada alguien que no tiene simpatía con el kirchnerismo ni la ministra de la Mujer, ni el Inadi se da por enterado”, achacó. (La Nación)