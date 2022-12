Coparticipación: el comunicado de Juntos por el Cambio en repudio a la desobediencia del Gobierno al fallo de la Corte

- Publicidad -

Según publica La Nación El principal espacio opositor advirtió que la decisión del Presidente de no acatar la resolución es la “antesala a poner en juego la República y la democracia” y pidió “terminar con la impunidad y los privilegios”.

Después de que varios de los líderes de Juntos por el Cambio (JxC) criticaran la decisión del presidente Alberto Fenández junto a 14 gobernadores de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación que beneficia a la Ciudad de Buenos Aires, el principal espacio opositor emitió un comunicado conjunto en el que repudió la decisión y la calificó como la “antesala a poner en juego la República y la democracia”.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia del Presidente Alberto Fernández ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo JxC y agregó: “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad”.

Tras ello, afirmó que no admitirán un país en que la ley sea “optativa”. “La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo. Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos”, sostuvo el partido.

- Publicidad -

Finalmente, indicó que el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un “conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país”. “Tenemos que decirle basta al atropello constante del kirchnerismo a las instituciones. No es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho. Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina”, concluye el texto.

La difusión del comunicado de JxC se dio casi en paralelo al discurso que brindó esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien consideró la decisión del jefe de Estado como una de “altísima gravedad institucional” y lo cuestionó por haber dicho que recusará a los jueces supremos. “Esto no es contra la Ciudad, es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica”, remarcó.

Ante dicho escenario, Larreta sostuvo: “Vamos a denunciar a cada uno de los funcionarios [involucrados en el desacato] y a tomar todas las medidas necesarias para hacer cumplir el fallo. Todo lo que esté a nuestra alcance y al alcance de nuestra participación en el Congreso (…) Se están analizando todas las medidas”.

Más tarde, la titular del Partido GEN, Margarita Stolbizer, escribió en Twitter: “El Gobierno emprende un camino hacia el autoritarismo y la suma del poder público que nos preocupa, porque un gobierno que no acata una resolución judicial, puede no aceptar una derrota electoral, no entregar el mando y pretender eternizarse en el poder”.

Por su parte, otros legisladores de la oposición como Martín Tetaz impulsan un pedido de juicio político contra el Presidente por su “intento de auto golpe de Estado, al desconocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, intentando anular a uno de los tres poderes de la República”. (La Nación)